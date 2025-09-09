TOPA LLEGA A MAR DEL PLATA CON «ES TIEMPO DE JUGAR»

GANADOR DEL PREMIO KONEX 2025, 3 PREMIOS HUGO y 3 PREMIOS ATINA

¡LA AVENTURA MUSICAL QUE ELIGIÓ LA FAMILIA LLEGA A MAR DEL PLATA!

“TOPA, Es Tiempo de Jugar”, una experiencia teatral única, sale de gira por primera vez, por la Argentina y América Latina

Diego Topa, uno de los artistas más emblemáticos y queridos por los más chiquitos y sus familias, se encuentra en su gira nacional y regional con “TOPA, Es Tiempo de Jugar”.

Luego de dos años de éxito rotundo en Calle Corrientes, esta premiada obra se subió al bus de gira para recorrer el país y algunos países de América Latina, en los que Topa es bienvenido por sus canciones, sus shows y el gran amor hacia los más chiquitos.Y así llegará a Mar del PLata el próximo domingo 5 de octubre a las 17 en el Radio City del Centro de Arte MDQ (San Luis 1750). Entradas en venta en Plateanet y boletería del teatro.

“Topa, es tiempo de jugar” fue una experiencia teatral y un viaje en el tiempo que hizo vibrar a todas las familias durante el 2023 y 2024. Acompañado por dinosaurios, robots, el glamour de los años ‘70 y un gran elenco de actores y bailarines, vivió increíbles aventuras junto a su público amado. Con gran impacto visual y un equipo creativo de lujo, esta propuesta llega a todo el país para seguir sorprendiendo y animando a chicos y grandes. Para cantar, bailar, reír y soñar en familia.

“Estoy inmensamente feliz de poder llevar esta obra al interior de mi amado país y a muchos países de Latinoamérica, donde siempre me reciben con mucho amor. Es un espectáculo, que tiene como co-creador y director a mi amigo Emiliano Dionisi, en el que me acompañan, por tercer año consecutivo, Gustavo Carrizo como coreógrafo y Ramiro Delgado sobre el escenario, y este año Marina Caracciolo será la figura femenina. Es una historia musical fantástica, con canciones extraordinarias y llena de emociones. Un proyecto espectacular, que quienes la vivieron durante las dos temporadas en Buenos Aires, no dejaron de alentar su regreso. Así que llegar a toda la Argentina y algunos países de América Latina con esta obra tan querida me llena de orgullo y felicidad,” señala el artista.

Acerca de Diego Topa

Diego Topa es un artista, compositor e intérprete argentino, apasionado por la música y la actuación. Su carrera, afianzada en más de 20 años en grandes producciones locales e internacionales, lo posiciona como el artista infantil número uno en Latinoamérica. El compromiso con su público lo conecta profundamente con su niño interior, logrando de esta forma una identificación y emocionalidad genuina en todos sus proyectos, lo que fideliza, año tras año, a su gran audiencia. Entre sus trabajos, se destaca como conductor y protagonista de diferentes productos para Disney Channel y Disney Junior en Latinoamérica. Desde el 2013 estuvo al frente de Junior Express, producción regional con cinco temporadas al aire, donde interpretó a El Capitán Topa y Arnoldo. Con shows teatrales que fueron vistos por más de 1.000.000 de espectadores en más de 13 países de Latinoamérica.

En el 2019 logró consagrarse con su Licencia “TOPA, El Viajero”, dándole nombre a este show teatral, el cual fue acompañado de una serie de lanzamientos musicales, producidos por su propia productora.

Su carrera musical incluye más de 10 discos lanzados, de los cuales también es compositor, y un canal de YouTube con videos musicales de todos los géneros, dedicados a la familia, donde reúne a numerosos artistas argentinos. Actualmente se encuentra nominado a los Premios Gardel en la categoría “Mejor álbum infantil” por su EP “A cantar con Topa”.

“Topa, tu primer concierto” fue uno de los espectáculos más vistos de la calle Corrientes en la temporada teatral 2022, con shows en más de veinte ciudades del interior y una gran gira por América Latina.

Durante ese año Topa lanzó su primer libro “Mis Primeras Recetas”, de la mano de Plick.me, que incluye recetas fáciles y saludables para hacer en familia.

En el 2023 estrenó su espectáculo “Topa, es tiempo de jugar” en el teatro Nacional Sancor Seguros. El mismo fue galardonado con tres premios Hugo. Este espectáculo fue el suceso de la temporada teatral.

En 2024 lanzó su canal de Youtube oficial en el que todas las semanas estrena una canción y video nuevo, con las mejores canciones para los más chiquitos y cerró el año siendo, junto con Laurita Fernández, el protagonista de “Disney Celebra una Navidad Inolvidable”, un show para toda la familia que fue un éxito rotundo.

Luego de un gran 2024 con “Topa es tiempo de jugar” en el Teatro El Nacional y un disco nuevo con Luli Pampín, el artista lanzó un nuevo disco de la mano de Alman Kids / Alman Music: “Un mundo de colores”, lleno de canciones con su impronta y alegría.

En este primer trimestre de 2025, el rockstar de los más chiquitos fue el encargado de abrir el Kidzapalooza Chile por primera vez y cerrar el Kidzapalooza Argentina por tercer año consecutivo.

