Trabajadores del Teatro Auditorium en estado asamblea permanente

Los trabajadores del Teatro Auditorium resolvieron declararse en estado de asamblea permanente y llevar adelante medidas de fuerza que implican acciones de retención de tareas y afectación parcial del servicio, de manera progresiva y, en una primera instancia, por el término de 48 horas, los días sábado 4 y domingo 5 de abril.

En este marco, quienes desarrollan tareas en las áreas técnicas cumplirán su jornada sólo en el horario de 8 a 16 horas, realizando una afectación parcial de servicio entre las 16 y las 00 horas, sin presencia en los lugares de trabajo durante ese período.

Por su parte, los trabajadores del resto de los agrupamientos cumplirán la medida de retención de tareas entre las 7 y las 00 horas, conforme a sus respectivos horarios laborales, durante ambas jornadas.

Las medidas adoptadas responden a la falta de respuestas concretas por parte de los funcionarios con capacidad de decisión sobre nuestros reclamos, sumándose a la grave situación de discriminación y desigualdad generada en la última paritaria sectorial, llevada a cabo el día 16 de marzo del corriente año.

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