TRABAJADORES Y TRABAJADORAS NO DOCENTES DE LA UNMDP PROFUNDIZAN LA LUCHA

La Asociación del Personal de la Universidad Nacional de Mar del Plata (APU) realizará este martes 31 de marzo un PARO DE 24 hs sin asistencia a los lugares de trabajo, tal como lo resolvió la Federación Nacional de Trabajadores Universitarios (FATUN) en todas las universidades del país.

Esta medida de lucha tendrá continuidad con paros de 24 horas el 8, 17 y 23 de abril.

Además, en una Asamblea este lunes 30 de marzo, las y los trabajadores de la UNMdP aprobaron realizar PARO la semana del 27 de abril al 2 de mayo de manera conjunta con las y los docentes universitarios por la inmediata implementación de la Ley de Financiamiento Universitario.

En esas 4 jornadas de paro se realizará una nueva visibilización del conflicto, con intervenciones en las distintas unidades académicas y conversaciones con los alumnos de las cursadas en donde se dicten clases.

También se aprobó:

Exigir a las autoridades de la UNMdP el otorgamiento de un descuento del 50% en el menú del comedor para todo el colectivo No docente, como política social de bienestar.

Repudiar el fondo de fotocopias para exámenes en la Facultad de Medicina por constituir un arancelamiento en la UNMDP.

Seguimos reclamando la urgente aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario para recuperar la pérdida del poder adquisitivo desde diciembre de 2023.

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