Trabajadores y trabajadoras nodocentes universitarios continúan el plan de lucha

La Asociación del Personal de la Universidad Nacional de Mar del Plata (APU) resolvió continuar con las medidas de lucha en defensa de los derechos laborales y salariales de las y los trabajadores nodocentes, y en reclamo por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

En el marco de este plan de acción, este jueves a las 9 horas se realizará una concentración frente al Rectorado, ubicado en la Diagonal Alberdi y San Luis).

La medida fue votada en asamblea y tiene como objetivo visibilizar el reclamo por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, así como rechazar el recorte de las horas extras del personal nodocente dispuesto por la gestión local.

Desde APU señalaron que “la crisis presupuestaria no puede ser descargada sobre los trabajadores y trabajadoras. Reafirmamos nuestro compromiso de sostener las acciones gremiales hasta lograr respuestas concretas”.

Fuente: ahoramardelplata

