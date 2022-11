Trabajar en el Mundial: relato de un marplatense en Qatar

A 16 días del inicio del Mundial de Fútbol 2022, con una convocatoria de miles de personas de todo el mundo, algunos argentinos decidieron vivir una experiencia única y postularse para trabajar durante estos meses en Qatar.

Entre ellos, se encuentra un marplatense que busca expandir sus conocimientos, aprender y compartir con personas de todo el mundo. Se trata de Marcos Messina quien en diálogo con Portal Universidad destacó que “lo más nutritivo es poder compartir tanta cultura”.

El marplatense llegó Qatar el 30 de octubre y regresará a Argentina el 23 de diciembre. Sobre sus primeras impresiones del país de Medio Oriente, comentó que “le estoy compartiendo mate a todo el mundo, ver sus reacciones, compartir la cultura es algo que te queda en la cabeza y no te olvidas en tu vida”.

La empresa que llevó a Marcos a Qatar también convocó a otros 21 argentinos, hecho que facilita la estadía. “Te cambia un montón el poder compartir con otros argentinos, lo hace el doble de mejor. Hay compañeros de todo el país, de Chaco, Salta, del sur del país, etc”.

En referencia al trabajo explicó que “hay una empresa que se llama PHRS, una empresa que contrata para todo Medio Oriente. En este caso hicieron la postulación para trabajar en el FIFA Fan Festival, un festival a los alrededores de los estadios en el cual hay eventos de música y gastronomía de todo el mundo”. A lo que agregó que “la empresa de Marriott Hotels es la que contrataron primero con PHRS y ellos reclutaron a 22 argentinos”.

Si bien Qatar es un país con varias prohibiciones, uno de los reglamentos que la FIFA impuso es la de bebidas alcohólicas, el consumo sólo podrá darse en el FIFA Fan Festival y en restaurantes de hoteles, y algunos bares que han sido autorizados, fuera de ellos es ilegal.

Ante esto, Messina detalló las características de su trabajo y mencionó que “soy camarero pero no de una forma tradicional, son como food trucks pero de un nivel superior. Se trata de comida al paso, va a haber bebidas alcohólicas, cerveza de la marca que auspiciante del mundial. Está muy bueno porque lo cuentan por segundo, tenemos que sacar cada 18 segundos una cerveza, imagínate como lo tienen contado, es muy curioso”.

En referencia al idioma, señaló que “nos manejamos con inglés, lo bueno es que no es un inglés nativo entonces te podes manejar mucho más cómodo y como van a recibir tanta gente de todo el mundo de alguna u otra forma te haces entender, el idioma no es una barrera”.

Una de las dudas que se señalan para quienes están trabajando es si podrán asistir a los partidos de la selección, a lo que Messina respondió que “se puede, tenés la libertad de comprar un ticket pero tenés que fijarte si coincide con el día que vas a trabajar. Todavía no sabemos puntualmente qué días van a ser, pero se trata de seis días a la semana con un día libre, 8 horas, más una hora de break y otras dos horas extras”.

Los argentinos tuvieron que viajar antes del mundial para realizar una capacitación, “nos explicaron las políticas de la empresa, la información interna, tuvimos una capacitación de cómo salvar una vida con RCP, la maniobra de Heimlich, el número de emergencia que es el 999 por si pasa alguna cosa”, dijo.

“Lo curioso también es que por ejemplo, si una mujer catarí se llega a desmayar, solamente puede ir una mujer a rescatarla y no se puede cortar el vestido. Generalmente, se recomienda alivianar la ropa cuando una mujer se descompensa. En este caso no se puede, primero la religión y después el resto”, destacó el marplatense.

En relación al posible “choque” cultural, Messina planteó que “no lo sentí tanto. Más que nada lo sintieron las mujeres cuando van vestidas de una manera normal para nosotros pero no para ellos, pero solamente las observan, no son invasivos y son muy respetuosos. Es como si ellos con su vestimenta estuvieran en nuestro país, estaríamos de la misma forma mirándolos”.

“Son excelentes anfitriones, siempre que vas caminando y saludas a alguien te saluda con una sonrisa, la verdad que se maneja una vibra de fiesta y todavía ni empezó”, afirmó.

Del mismo modo, hizo referencia al clima caluroso que hay en Qatar y consideró que “es un país que está para hacer un mundial, aunque sea chico tiene una infraestructura suficiente para soportar lo que conlleva hacer un mundial. En particular después no me quedaría, porque es un clima muy heavy, estás en un lugar cerrado y hay aire acondicionado sí o sí salís un calor de 35 grados en invierno. Ese cambio de clima a mi en particular me cierra la garganta, me hace muy mal, imaginate en verano que es en julio”.

“Es un lugar muy próspero con muchas oportunidades. Lugar a donde, va el argentino está bien visto, es alguien que tiene una energía muy buena, por eso también Marriott nos buscó a nosotros porque manejamos esa vibra de festival. Algo normal para nosotros como ir a la cancha y gritar, para la gente de acá es algo completamente loco”, señaló Messina.

Por último, el marplatense declaró que “los sueños están para cumplirse. Desde marzo estoy trabajando para llegar hasta acá, se lo comente a muchos familiares y amigos y siempre cada palabra fue nutritiva, siempre van a haber negativas pero no dejan de ser opiniones, vos seguí tu corazón que con eso vas a llegar a donde quieras llegar y eso es hermoso. Hoy puedo cumplir mi sueño porque seguí esa línea”.

