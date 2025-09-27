Tragedia: un hombre murió al volcar su camioneta en el Camino San Francisco

Un hombre de nacionalidad boliviana murió este sábado por la mañana al volcar con su camioneta en el Camino San Francisco.

En la madrugada de este sábado, un hombre de nacionalidad boliviana murió tras volcar con su camioneta en el Camino San Francisco, a la altura de la intersección con Garnier, en la localidad de Batán.

El hecho ocurrió cerca de las 6.25, cuando personal del Cuartel de Bomberos de Batán fue alertado sobre un accidente vehicular. Al llegar al lugar, constataron que se trataba de una Toyota Hilux blanca que había quedado volcada, con una persona sin vida en su interior.

Minutos más tarde arribó al lugar una ambulancia del SAME y también se sumó personal de Rescate. En un trabajo conjunto con los bomberos, lograron extraer el cuerpo de la víctima del interior del rodado.

Las tareas se extendieron hasta pasadas las 7 de la mañana y durante ese tiempo se realizó un corte parcial del tránsito en la zona. En el operativo intervinieron Bomberos de Batán, personal de Rescate, Defensa Civil y agentes de Tránsito municipal.

Fuente: Mi8

