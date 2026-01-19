Tragedia y destrucción por los incendios en Chile: al menos 19 muertos y más de 50.000 evacuados

El fuego arrasó regiones del sur chileno, dejando decenas de víctimas y miles de evacuados. El presidente Boric declaró estado de catástrofe y desplegó recursos de emergencia.

Chile enfrenta un desastre por los incendios forestales en las regiones de Ñuble y Biobío, que causaron al menos 19 muertos y la evacuación de más de 50.000 personas. El fuego comenzó el sábado y se propagó rápidamente debido a altas temperaturas y fuertes vientos, destruyendo casas y arrasando hectáreas de bosque y zonas residenciales.

Los incendios afectan unas 18.000 hectáreas hasta el momento, según informó la Corporación Nacional Forestal (CONAF). El epicentro de la tragedia se encuentra en localidades como Penco y Lirquén, donde numerosas viviendas quedaron completamente destruidas. Las condiciones climáticas dificultan la contención del fuego, que permanece activo y “absolutamente descontrolado”, señaló Esteban Krause, director de CONAF.

El fuego avanza en el sur de Chile y obliga a miles de personas a dejar sus hogares.

Más de 3.700 bomberos combaten 14 focos de incendios simultáneamente en las regiones afectadas. El avance de las llamas obligó a evacuar a miles de personas, algunas de las cuales se desplazaron hacia la playa para ponerse a salvo.

En Ñuble, se registraron más de 4.700 hectáreas afectadas por los incendios, mientras que en la región de Biobío unas 2.900 hectáreas fueron consumidas por el fuego. Las imágenes aéreas muestran casas, vehículos y árboles calcinados, cielos rojizos y una densa columna de humo que cubre amplias zonas urbanas y rurales.

El presidente Gabriel Boric decretó estado de “catástrofe” en Ñuble y Biobío durante la madrugada del domingo. “Todos los recursos están disponibles”, publicó en su cuenta de X, habilitando la intervención de las Fuerzas Armadas para controlar la situación y coordinar la ayuda humanitaria.

Imagenes capturadas desde distintos puntos de Biobío reflejan la magnitud del desastre: calles desiertas, árboles carbonizados y techos colapsados bajo la intensidad del fuego. El impacto que tienen los incendios sobre la población local y la infraestructura urbana y rural es total.

Los incendios en las regiones de Ñuble y Biobío dejaron un panorama de destrucción total. Casas calcinadas, vehículos quemados y extensas zonas de bosque arrasadas por las llamas, mientras columnas de humo cubren amplias áreas y el cielo adquiere un tono rojizo intenso.

Las fotos y videos publicados en redes sociales evidencian la rapidez con la que se propagaron los focos ígneos y la desesperación de las personas evacuadas. La combinación de viento, altas temperaturas y terreno boscoso convirtió al fuego en un peligro incontrolable.

Chile enfrentó en los últimos años incendios de gran magnitud, especialmente en la zona centro-sur. En febrero de 2024, un incendio en los alrededores de Viña del Mar provocó la muerte de 138 personas y destruyó numerosas viviendas, dejando un precedente de vulnerabilidad ante desastres forestales similares.

Mientras continúan las tareas para contener los incendios, las autoridades mantienen el alerta en las regiones de Ñuble y Biobío ante la posibilidad de nuevos focos. El Gobierno chileno reiteró el pedido de respetar las evacuaciones preventivas y seguir las indicaciones oficiales, en un escenario que sigue siendo crítico y con riesgo para la población.

