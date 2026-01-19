Mirador Virtual Mobile

Tragedia y destrucción por los incendios en Chile: al menos 19 muertos y más de 50.000 evacuados

ARCHIVO
14

El fuego arrasó regiones del sur chileno, dejando decenas de víctimas y miles de evacuados. El presidente Boric declaró estado de catástrofe y desplegó recursos de emergencia.

Chile enfrenta un desastre por los incendios forestales en las regiones de Ñuble y Biobío, que causaron al menos 19 muertos y la evacuación de más de 50.000 personas. El fuego comenzó el sábado y se propagó rápidamente debido a altas temperaturas y fuertes vientos, destruyendo casas y arrasando hectáreas de bosque y zonas residenciales.

Los incendios afectan unas 18.000 hectáreas hasta el momento, según informó la Corporación Nacional Forestal (CONAF). El epicentro de la tragedia se encuentra en localidades como Penco y Lirquén, donde numerosas viviendas quedaron completamente destruidas. Las condiciones climáticas dificultan la contención del fuego, que permanece activo y “absolutamente descontrolado”, señaló Esteban Krause, director de CONAF.

El fuego avanza en el sur de Chile y obliga a miles de personas a dejar sus hogares.
El fuego avanza en el sur de Chile y obliga a miles de personas a dejar sus hogares.

Más de 3.700 bomberos combaten 14 focos de incendios simultáneamente en las regiones afectadas. El avance de las llamas obligó a evacuar a miles de personas, algunas de las cuales se desplazaron hacia la playa para ponerse a salvo.

En Ñuble, se registraron más de 4.700 hectáreas afectadas por los incendios, mientras que en la región de Biobío unas 2.900 hectáreas fueron consumidas por el fuego. Las imágenes aéreas muestran casas, vehículos y árboles calcinados, cielos rojizos y una densa columna de humo que cubre amplias zonas urbanas y rurales.

Las imágenes y videos más impactantes de los incendios en Chile

El presidente Gabriel Boric decretó estado de “catástrofe” en Ñuble y Biobío durante la madrugada del domingo. “Todos los recursos están disponibles”, publicó en su cuenta de X, habilitando la intervención de las Fuerzas Armadas para controlar la situación y coordinar la ayuda humanitaria.

Imagenes capturadas desde distintos puntos de Biobío reflejan la magnitud del desastre: calles desiertas, árboles carbonizados y techos colapsados bajo la intensidad del fuego. El impacto que tienen los incendios sobre la población local y la infraestructura urbana y rural es total.

Los incendios en las regiones de Ñuble y Biobío dejaron un panorama de destrucción total. Casas calcinadas, vehículos quemados y extensas zonas de bosque arrasadas por las llamas, mientras columnas de humo cubren amplias áreas y el cielo adquiere un tono rojizo intenso.

Vecinos evacuando sus hogares ante el avance del fuego fuera de control.
Vecinos evacuando sus hogares ante el avance del fuego fuera de control.
Postales de devastación en localidades del sur chileno.
Postales de devastación en localidades del sur chileno.

Las fotos y videos publicados en redes sociales evidencian la rapidez con la que se propagaron los focos ígneos y la desesperación de las personas evacuadas. La combinación de viento, altas temperaturas y terreno boscoso convirtió al fuego en un peligro incontrolable.

Chile enfrentó en los últimos años incendios de gran magnitud, especialmente en la zona centro-sur. En febrero de 2024, un incendio en los alrededores de Viña del Mar provocó la muerte de 138 personas y destruyó numerosas viviendas, dejando un precedente de vulnerabilidad ante desastres forestales similares.

Mientras continúan las tareas para contener los incendios, las autoridades mantienen el alerta en las regiones de Ñuble y Biobío ante la posibilidad de nuevos focos. El Gobierno chileno reiteró el pedido de respetar las evacuaciones preventivas y seguir las indicaciones oficiales, en un escenario que sigue siendo crítico y con riesgo para la población.

Fuente: Ámbito

Comentarios

comentarios

Noticias Relacionadas

El Gobierno anunció…

Ene 19, 2026 1

Nuevo capítulo en…

Ene 19, 2026 24