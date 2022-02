Transito: “Tenemos que condenar la acción y no la consecuencia”

En estos últimos días, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) aplicó nuevas penas para quienes den positivo en los controles de alcoholemia. Entre las mismas, se destaca que, según el nivel de alcohol en sangre, los conductores perderán la licencia entre dos meses y dos años, y aquellos que no paguen la multa serán condenados de uno a diez días de prisión.

En Mar del Plata la situación es diferente, ya que en el partido de General Pueyrredon está vigente la “Tolerancia cero”, y quienes incumplan con la normativa pueden ser sancionados con la inhabilitación de sus licencias de conducir hasta por 18 meses.

Portal Universidad dialogó con Héctor Ragnoli, Director Coordinador de la Dirección de Tránsito, sobre las normativas implementadas en la ciudad y en qué circunstancias se retira el carnet de conducir a una persona.

En los controles de alcoholemia que realiza la municipalidad, se retiene la licencia de conducir “preventivamente a aquellos que dan 0,50 o menos, el auto se lo permite llevar si viene alguien que esté sobrio para manejar. Si da de 0,51 a 1 gr de alcohol, por lo general se lo suspende de 6 a 12 meses. Y si tiene 1,30 de alcohol en sangre o más se suspende la licencia de conducir por 18 meses”.

El director explicó que la modificación de CABA se basa en que si no pagas la multa podes ser arrestado de uno a diez días. “Esta es la novedad, no es que vas a ir condenado en todos los casos, simplemente si no pagas la multa”. A lo que agregó que “nosotros tenemos de manera permanente, mayor suspensión de licencia de conducir que las nuevas reglas de CABA”.

En relación a la posibilidad de que General Pueyrredon se sume a la nueva normativa de la Ciudad Autónoma, comentó que “tenemos que condenar la acción y no la consecuencia. Tenemos que buscar que conducir bajo los efectos del alcohol sea un delito penal y se lo condene. Pero necesitamos que los legisladores lo hagan”.

“Tenemos un caso que lleva cinco reincidencias, tiene suspendida la licencia, paga la multa, retira el auto y maneja sin licencia. Siempre es el mismo camino. No tenes una figura penal para condenar de otra manera a este individuo antes de que mate a alguien, porque a veces ha manejado alcoholizado”, destacó.

En este último tiempo las noticias de jóvenes conduciendo alcoholizados en la costa cada vez fueron más frecuentes y para explicar que sucede en estos casos Ragnoli hizo referencia a la Ley 27347, el artículo 193 bis que expresa: “Será reprimido con prisión de seis (6) meses a tres (3) años e inhabilitación especial para conducir por el doble del tiempo de la condena, el conductor que cree una situación de peligro para la vida o la integridad física de las personas, mediante la participación en una prueba de velocidad o de destreza con un vehículo con motor, realizada sin la debida autorización de la autoridad competente”.

Desde el jóven que se volvió viral por su frase “si nos matamos, nos matamos” hasta la imprudencia de dos chicos que se encontraban en el capó del auto en Punta Mogotes, surge la pregunta de cómo se sanciona en estos casos. Héctor señaló que “lo que corresponde es la suspensión de la licencia del conductor, porque los dos que estaban en el capó del auto podrían haberse quedado sentados. Siempre carga con toda responsabilidad el conductor, si tuviéramos una figura penal por ahí podrían ser partícipes los que están en el techo, pero no tenes ninguna figura para instruir a los que están en el techo, si para los que manejan”.

Un hecho muy distinto es lo que sucedió con el inspector de tránsito que fue agredido ya que “el inspector instó a la acción penal. Por un lado, tenes la causa penal y por otro se le había hecho ya el test de alcoholemia que había arrojado 0,75, con ese valor directamente no había problemas hasta que se le dijo que había que retener el auto. Ahí tenemos una figura penal porque tenemos atentado y resistencia a la autoridad”.

Buscan capacitar a los conductores con menos de 0,50 de alcohol en sangre

A partir del miércoles que viene, la municipalidad brindará cursos para todos los infractores de tránsito con menos de 0,50 de alcohol en sangre. “Van a tener la posibilidad de asistir a un curso y vamos a tratar de rehabilitar estas personas en cuanto a la toma de conciencia para que no lleguen a cometer algún siniestro vial”, afirmó Ragnoli.

Del mismo modo, aclaró que “vamos a tratar de incentivar dando algún beneficio a aquel que se presente, de esta manera vamos logrando todo un círculo completo de control, prevención y concientización”.

FUENTE: Portal Universidad

Comentarios

comentarios