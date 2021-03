Transporte: afirman que el nuevo pliego no se articula con el Plan Estratégico

Se pusieron en discusión en el Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon las bases para lo que será el nuevo pliego de licitación del Transporte Urbano de Pasajeros, en el caso que sea aprobado.

Los ejes fundamentales del denominado «Servicio Integrado de Transporte Urbano (SITU)» incluyen boleto combinado, más líneas rápidas y nuevas estaciones e intercambiadores en General Pueyrredon. Sin embargo, existen algunas dudas con respecto a la presentación, entre ellas que «no hemos encontrado una articulación con el plan estratégico que tenía un horizonte para el 2030», según dicen desde la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, la cual participó de las reuniones previas.

En su página Web, el municipio explica que «con el objeto de atender a las necesidades de los usuarios, el SITU incorpora el boleto combinado; una nueva Línea Anular rápida que propiciará la unión y conexión de toda la ciudad y Batán; y una Infraestructura de Altas Prestaciones (en la que se destacan la construcción de tres estaciones de transbordo y de una serie de conjuntos de paradas especialmente diseñadas, con condiciones de seguridad y accesibilidad garantizada). Estos son algunos de los puntos más destacados exigidos en el pliego, que también prevé impulsar y fomentar, por primera vez, que las empresas contraten a mujeres como conductoras».

A lo largo de varias jornadas, el secretario de Gobierno, Santiago Bonifatti, el subsecretario de Movilidad, Dante Galván y el director General de Transporte, Guillermo Iglesias, encabezaron junto a los equipos técnicos, reuniones con distintos sectores para dar a conocer el proyecto y recibir devoluciones a fin de tomar esos aportes para enriquecerlo. En los encuentros se reunieron con más de 250 personas, representantes de todos los bloques del Honorable Concejo Deliberante, sociedades de fomento, el Plan Municipal de Accesibilidad (PLAMAC), la Universidad Nacional de Mar del Plata y el CONICET, el Plan Estratégico Municipal, Mar del Plata Entre Todos, el Foro de Colegios Profesionales, la CGT, entre otros.

Desde la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FAUD) participaron en la primera convocatoria del Honorable Concejo Deliberante, en la Comisión de Transporte y Tránsito, con la mirada puesta en la movilidad urbana para intentan reconfigurar el sistema de transporte público.

En esta audiencia, la representante de la FAUD Adriana Olivera hizo un llamado de atención sobre la instancia previa y cuestionó que el pliego no tiene en cuenta el impacto que va a tener la implementación de las tres grandes estaciones, “nuestro miedo implica que la instalación de equipamiento tiene un impacto muy significativo en el lugar. La consecuencia que entendemos que puede llegar a pasar es que se va a expulsar la población permanente de menos ingresos”.

Estas tres grandes estaciones son: Libertad, Puerto y Regional, donde van a sostener una especie de anillo. “Estos sectores de tierra se van a revalorarizar comercialmente, entonces estás obligando a que los sectores más vulnerables se alejen aún más”, explicó Olivera.

«Esta cuestión no está considerada en el pliego, no provee esa articulación con las propuestas de planificación urbana, no hemos encontrado una articulación con el plan estratégico que tenía un horizonte para el 2030″, sentenció la representante de Arquitectura.

«No se está discutiendo qué ciudad queremos y cómo la queremos. Nosotros no estamos cuestionando el modelo, esta muy bien desarrollado en el aspecto técnico, creemos que tiene cuestiones muy valorizables pero que no está articulado con el sistema de planificación de la ciudad», dijo.

Sobre la posibilidad de ser escuchados estos cuestionamientos, Olivera comentó que «el subsecretario de Movilidad Urbana, Dante Galván, presentó más de 50 modificaciones, algunas de estas incorporaciones contempló los reclamos que vienen presentando desde el Plan Municipal de Accesibilidad (PLAMAC) sobre la incorporación de las unidades de pisos bajos. Por otro lado, se reclamó también el boleto estudiantil, que no estaba contemplado en el pliego originalmente».

«Como todo modelo es perfectible», agregó haciendo alusión a comenzar a recorrer el camino de las nuevas condiciones para el transporte urbano de pasajeros. «Hubo muchos cuestionamientos, principalmente por parte de los sectores alejados, que reclaman grandes modificaciones en los recorridos. De los lugares más apartados. Por ejemplo, desde Batán expresaron su descontento con las frecuencias de los colectivos, ya que el último pasaba las 20hs y hasta las 5hs no había otro transporte. Si vivís en Batán no podes ir a la universidad, las clases en la facultad terminan normalmente en el horario nocturno a las 22, no tenés forma de acceder». Dentro de las modificaciones también tuvo lugar la «ventana horaria», un sistema de boleto de transbordo que permite combinar recorridos.

Para concluir, Adriana Olivera expresó que «el fin del pliego es tratar de lograr que el transporte público sea la única forma de acceder a todos los lugares de la ciudad. El transporte público es el único sistema capaz de garantizar que una ciudad sea democrática y accesible para todo el mundo».

