Transportistas cortan Independencia a la altura de la sede de IOMA

Se trata de choferes que trasladan personas con discapacidad. Llevaron el reclamo a las puertas de la delegación de IOMA, donde los atendió el Director del establecimiento. Ya habían reclamado en el Municipio y en el PAMI.

Unas 30 combis que trasladan a personas con discapacidad cortaron el tránsito de la avenida Independencia en las puertas de la delegación local de IOMA, en el reclamo que viene llevando a cabo para que los dejen trabajar.

«En esta ocasión seguimos reclamando frente a IOMA porque seguimos en la misma situación y no sabemos que va a a pasar con estos meses sin trabajar. Las obras sociales no quieren reconocer nuestro trabajo y el Estado no se pronuncia con resoluciones. Sí con los diferentes sistemas de discapacidad, pero no con los transportistas», aseguró Juan Goldar, presidente de la Asociación.

«El otro día el Director de PAMI se acercó, escuchó nuestros reclamos y se comprometió a elevar una carta que le entregamos a nivel nacional», añadió.

«En IOMA hoy queremos que nos escuchen y que eleven nuestros reclamos a La Plata. En Buenos Aires también se está llevando a cabo una marcha porque el transporte de discapacidad está siendo vapuleado en todo el país y la prestación está en peligro», aseguró Goldar.

«Hay muchos colegas que bajaron la persiana y se están dedicando a otras cosas. No hay que olvidarse que detrás de las camionetas hay muchos chicos esperando ser trasladados cuando esto se solucione. Pero hay mucha incertidumbre y somos la vía directa para llevarlos a los centros médicos y de rehabilitación», sostuvo el referente.

«Las obras sociales deben tener empatía y son quienes generan negativas casi absurdas. Necesitamos que se nos reconozcan los días trabajados desde el 19 de marzo», cerró Goldar.

Fuente: elmarplatense.com

