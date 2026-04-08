Tras ataques de Israel al Líbano, Irán volvió a cerrar el estrecho de Ormuz

El libre tránsito pactado en el acuerdo de tregua con Estados Unidos se rompió pocas horas después. Teherán exige que Israel se pliegue a la tregua y no ataque más al Líbano.

Irán suspendió el paso de buques petroleros por el estrecho de Ormuz tras el ataque israelí contra el Líbano, informó el miércoles la agencia de noticias semioficial iraní Fars.

La medida se adoptó en respuesta directa a las acciones militares israelíes en Líbano, según reportó el medio iraní. Fars detalló que “simultáneamente con los ataques de Israel a Líbano, el paso de petroleros por el Estrecho de Ormuz ha sido detenido”.

En paralelo, la Armada iraní emitió advertencias a las embarcaciones que permanecen en la zona. En un mensaje reproducido por el diario británico The Guardian, las autoridades navales señalaron que los buques no deben intentar atravesar el estrecho sin autorización.“Cualquier embarcación que intente adentrarse en el mar será atacada y destruida”, indicaron.

La agencia Fars también comunicó que dos petroleros recibieron autorización para cruzar el Estrecho la mañana de este miércoles, después de que entrara en vigor un cese al fuego entre Irán y Estados Unidos. Este permiso fue una excepción en el contexto de la suspensión general, señaló el medio.

Según datos de la plataforma de seguimiento MarineTraffic, cientos de buques permanecen en el área, incluidos 426 petroleros, 34 portavehículos de gas licuado de petróleo y 19 buques de gas natural licuado, muchos de ellos detenidos durante la interrupción.

Trump afirmó que la tregua no incluye al Líbano

Minutos después de que se conociera esta noticia, el presidente de los Estado Unidos, Donald Trump, aclaró que Líbano no está incluido en el alto el fuego de dos semanas acordado entre Estados Unidos e Irán.

A esto siguió una declaración del secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, según quien las fuerzas armadas estadounidenses estaban preparadas para cumplir la amenaza del presidente Donald Trump de acabar con la «civilización entera» de Irán si no se alcanzaba un acuerdo de alto el fuego.

Al ser preguntado durante una rueda de prensa en el Pentágono sobre la amenaza de Trump de que «una civilización entera moriría» si no se llegaba a un acuerdo, Hegseth afirmó: «Teníamos un objetivo fijado, listo para atacar, de infraestructura, puentes y centrales eléctricas».

«(Trump) finalmente dijo: ‘Podemos quitárselo todo. Les quitaremos su capacidad de exportar energía y las fuerzas armadas de Estados Unidos tienen la capacidad de atacar esas cosas con impunidad’, continuó .

Y redondeó: “Ese tipo de amenaza fue lo que los llevó al punto en el que, en efecto, dijeron: ‘De acuerdo, queremos cerrar este trato’”.

Trump amenazó en las redes sociales el martes por la mañana con que la «civilización entera» de Irán «morirá esta noche y jamás volverá».

Fuenet: diario popular

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