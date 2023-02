Tras la polémica, el gobierno bonaerense postergaría el final de la repitencia en la secundaria

Después de la polémica generada, el gobierno bonaerense postergaría la actualización del régimen académico en la secundaria que establecía el final de la repitencia. El Director General de Cultura y Educación, Alberto Sileoni, aclaró que la reforma que se iba a aprobar hoy no se verá reflejada en el ciclo lectivo que comienza el 1° de marzo, aunque esa era la idea original.

Hoy el Consejo General de Educación, que cuenta con mayoría del oficialismo, iba a darle el visto bueno a la actualización del régimen académico de la secundaria. El documento plantea un cambio profundo en el modo en que los estudiantes pasan de año, incluso adeudando muchas materias -que ahora son denominados “agrupamientos”- y fomenta espacios de refuerzo de aprendizajes para aquellos alumnos más apremiados.

Sin embargo, a raíz de la repercusión que generó la reforma, la sesión se postergó en principio para esta tarde y el temario todavía no está definido.

“A la educación secundaria hay que modificarla, pero no pensamos hacerlo a las trompadas y sin consensos. Hay que modificar el régimen académico, las asistencia, la evaluación, la repitencia, los planes de estudios, los contenidos de las materias”, señaló Sileoni en diálogo con la AM 750.

“Se anunció algo que no va a ocurrir este año. Vamos a modificar algunas cuestiones, pero no esas cosas. Eso nos va a llevar más tiempo y vamos a trabajar en consenso con los directivos de las escuelas. Queremos una secundaria con más aprendizaje. No es más facilismo. Ningún piba va a salir de la secundaria sin aprender todas las materias, pensamos una asistencia más rigurosa”, advirtió el ministro de Educación bonaerense.

Entre los especialistas hay cierto consenso en que la repitencia no redunda en mejores aprendizajes y que incluso contribuye a que los chicos abandonen la escuela. Sin embargo, modificar solo ese dispositivo no alcanza y puede llevar a simplemente bajar la exigencia sobre los contenidos a incorporar.

Sileoni coincide con ese punto. “Hay consenso de que auqellos que repiten no aprenden más en el año que repiten. Tenemos que hacer un régimen de promoción distinto, está en estudio. También actualizar los contenidos, clases a contraturno y los sábados”, planteó.

Uno de los cambios que se introdujo de urgencia durante la pandemia y el gobierno bonaerense pretende mantener es el El Registro Institucional de Trayectorias Educativas (RITE), que al fin y al cabo es lo que determinará si una materia está “aprobada” o no en cada bimestre. Tiene tres escalas:

-Trayectoria Educativa Avanzada (TEA): son los estudiantes que alcanzaron los aprendizajes correspondientes en una materia.

-Trayectoria Educativa en Proceso (TEP): son los estudiantes que no alcanzaron los aprendizajes correspondientes, pero que mantienen una buena vinculación pedagógica.

-Trayectoria Educativa Discontinua (TED): son los estudiantes que no alcanzaron los aprendizajes ni estuvieron vinculados a la escuela.

En lugar de las trece materias tradicionales que tiene la secundaria, la reforma ahora en suspenso pretendía englobarlas en ocho o nueve agrupamientos verticales, es decir, que atravesaran los seis años que dura el nivel. Por ejemplo, un agrupamiento es Ciencias Sociales y allí ingresan Historia y Geografía. Otro agrupamiento es Ciencias Naturales y allí entran Biología, Física y Química.

Los estudiantes podrían arrastrar agrupamientos -por ejemplo Matemática- pendientes de aprobación durante incluso los primeros tres años de secundaria. De acuerdo al sinfín de escenarios posibles que describe el documento, recién en cuarto año debería intensificar Matemática de primero y segundo, y sí recursar matemática de tercero. Es decir, dentro de cada agrupamiento, se puede tener desaprobadas hasta dos materias. Con la tercera materia pendiente, se establece el recursado obligatorio pero solo de esa asignatura del año anterior.

