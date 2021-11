Tras varios idas y vueltas, Macri vuelve a Dolores para ser indagado por presunto espionaje ilegal

El ex presidente Mauricio Macri se presentará hoy a las 12:00 en el juzgado federal de Dolores para declarar como imputado en la causa por supuesto espionaje ilegal a familiares de víctimas del hundido submarino ARA San Juan.

Mientras que la semana pasada Macri fue acompañado por un centenar de personas que asistieron al acto, este miércoles se prevé que la asistencia será aún más reducida.

Entre los que confirmaron su presencia frente al juzgado de Dolores están ex funcionarios como Hernán Lombardi y Andrés Ibarra, el senador nacional del PRO Humberto Schiavoni y un grupo de diputados encabezados por el jefe del bloque, Cristian Ritondo, y entre los que se destacan Omar de Marchi, María Luján Rey, Carmen Polledo, Pablo Torello y Jorge Enríquez.

Macri está imputado por maniobras de espionaje porque, como presidente, era el responsable de fijar los lineamientos estratégicos y objetivos generales de la política de Inteligencia Nacional, según la ley de inteligencia.

Además, el juez sospecha que el ex mandatario se nutrió de informes elaborados por la AFI para poder conocer de antemano los reclamos que le harían los familiares de las víctimas y que algún organismo del Estado pudo haber utilizado la información para saber con quienes se vinculaban.

En la causa abierta a raíz de una denuncia de la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, están acusados además los ex titulares del organismo durante el macrismo, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani,

Macri fue citado por primera vez para el 7 de octubre, pero no se presentó porque estaba fuera del país y luego faltó a la segunda convocatoria, fijada para el 20 de octubre, oportunidad en la que su abogado presentó por vía remota la primera recusación contra el juez.

La tercera convocatoria fue la del jueves pasado que se suspendió por el pedido de la defensa de Macri, acompañado por el fiscal Juan Pablo Curi. En esa audiencia, el expresidente llegó a escuchar la lectura de los cargos en su contra, antes de que su defensa pidiera la suspensión por no haberse hecho el pedido de relevarlo del deber de confidencialidad en base a la ley de Inteligencia 25520. Ese mismo día, el presidente Alberto Fernández firmó el decreto que relevó a Macri del secreto de Estado.

Mientras la causa judicial avanza con sus bemoles, la Cámara Federal de Mar del Plata aceptó evaluar en una audiencia la nueva recusación de la defensa del ex presidente Mauricio Macri, a cargo del abogado Pablo Lanusse, contra el juez federal subrogante de Dolores, Martín Bava.

El tribunal marplatense admitió, además, la producción de prueba sugerida por la defensa de Macri, que denunció “animosidad” del juez y manifestó su temor de “pérdida de imparcialidad”.

La realización de la audiencia, -prevista para el 12 de noviembre- no obstante no debería interrumpir la indagatoria de Macri de este miércoles. No obstante, fuentes con acceso al expediente no descartaban que Lanusse pudiera plantear que, hasta tanto la Cámara de Mar del Plata no se pronuncie sobre la recusación, la audiencia no debería celebrarse.

“En atención a la solicitud de producción de medidas probatorias efectuada por el Dr. Pablo Jorge Lanusse, letrado defensor de Mauricio Macri, hágase lugar parcialmente a dicho requerimiento”, dispuso la Cámara, en un fallo unipersonal firmado por el juez Alejandro Tazza.

La Cámara le pidió al juez Bava “copia del archivo audiovisual de la audiencia indagatoria celebrada el pasado día 28/10/2021, copia del acta de declaración indagatoria de Mauricio Macri, el decreto y oficio librado al Poder Ejecutivo Nacional y copia del decreto de fecha 29 de octubre de 2021 donde el Magistrado fijara nueva audiencia indagatoria”.

La Cámara sopesó el informe del juez Bava desestimando la recusación, “las razones motivantes de la recusación” de Lanusse y sus “aspectos fácticos y jurídicos”, y en consecuencia resolvió que “deviene necesario el desarrollo de la audiencia” para resolver la continuidad o no del magistrado al frente de la investigación por presunto espionaje de familiares de víctimas del ARA San Juan.

FUENTE: NA

