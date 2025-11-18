TRENES ARGENTINOS PUSO A LA VENTA LOS PASAJES PARA VIAJAR A MAR DEL PLATA, BRAGADO Y JUNÍN EN DICIEMBRE, ENERO Y FEBRERO

Trenes Argentinos informó que ya se encuentran a la venta los pasajes de larga distancia para viajar a Mar del Plata, Junín y Bragado durante los meses de diciembre, enero y febrero.

Los boletos ya se pueden adquirir a través de la web oficial https://webventas.sofse.gob.ar/ o en las estaciones de Retiro, Constitución y Once y en las boleterías habilitadas en estaciones intermedias. Consultar listado en https://www.argentina.gob.ar/transporte/trenes-argentinos/boleterias-habilitadas

SERVICIOS

Buenos Aires – Mar del Plata (diciembre, enero, febrero y hasta el 2 de marzo)

Hasta el 11 de diciembre, circulan dos servicios que salen desde Constitución, de lunes a viernes, a las 7:30 y a las 14:17; el regreso desde la localidad balnearia es a la 1:11 y a las 14:21.

A partir del 12 de diciembre, con el comienzo de la temporada de verano, la cantidad de trenes diarios se incrementa a tres. Con salidas desde Constitución a las 6:04, 11:21 y 17:08, mientras que desde Mar del Plata regresarán a la 1:11, 14:21 y 16:10.

Además, existe un refuerzo que sale los viernes a las 17:08 y que retorna de Mar del Plata los domingos a las 22:53. Desde el viernes 12 de diciembre su horario de partida será a las 14:17 y el retorno a las 23:40.

Los sábados los trenes saldrán de Constitución a las 6:12, 11.33 y 17:13, de Mar del Plata vuelven a la 1:11, 14:34 y 16.19. En cambio, los domingos y feriados el horario de viaje es a las 6.11, 11.09 y 17:02, desde la terminal porteña y a la 1:11, 14:05 y 15:57 desde la ciudad marplatense.

La tarifa de los pasajes será de 35.000 en primera y 42.000 en pullman hasta el 11 de diciembre y desde allí 38.000 en primera y 45.000 en pullman.

Desde el 19 de agosto y hasta el 12 de diciembre, los trenes que van de Constitución a Mar del Plata no circulan los martes, miércoles y jueves; mientras que, los que regresan de la localidad balnearia a la ciudad de Buenos Aires no prestan servicio los miércoles y jueves.

Esta modificación encuentra sus causas en una serie de obras que se ejecutan en el tendido de vías, en el marco de la Emergencia Ferroviaria, para mejorar los niveles de seguridad operacional del recorrido.

Buenos Aires-Bragado (diciembre, enero y febrero)

Salen tres servicios semanales desde Once los lunes, miércoles y viernes a las 18:35 y de Bragado los lunes, miércoles y viernes a la 1:55.

La tarifa de los pasajes van desde los 7.500 en primera y desde 9.000 pesos en categoría pullman. https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/buenos_aires_-bragado–2025-11-01-_web_1080_x_1920_px.pdf

El servicio se detiene en 7 estaciones del recorrido: Haedo, Luján, Mercedes, Suipacha, Chivilcoy, Vaccarezza y Mechita.

Buenos Aires-Junín (diciembre, enero y febrero)

Sale un servicio diario que parte de Retiro a las 18:15 y retorna a la 1:10 de lunes a sábados y a la 1:31 domingos y feriados.

El precio de los pasajes del tren a Junín se modificará de acuerdo al día en el que el pasajero desee realizar el viaje. Habrá dos bandas tarifarias. Para conocer el valor de cada pasaje se podrá ingresar a https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/buenos_aires–junin_2025-07-01-_web_1080_x_1920_px.pdf

El servicio se detiene en 10 estaciones del recorrido de ida: José C. Paz, Pilar, Mercedes P, Franklin, Rivas, Castilla, Rawson, Cucha Cucha, Chacabuco y O´Higgins: sumando la estación Sáenz Peña, en su itinerario de regreso.

Ante cualquier duda o consulta, el pasajero puede ingresar en https://www.argentina.gob.ar/transporte/trenes-argentinos/horarios-tarifas-y-recorridos/servicios-regionales-larga-distancia

