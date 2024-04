Trenes Argentinos suspende la licitación para reacondicionar las vías entre Ayacucho y Tandil

En las últimas horas se conoció a nivel local la decisión de Trenes Argentinos de dar de baja la licitación para reacondicionar las vías entre Ayacucho y Tandil. Se trata de un segundo tramo, que seguía al ya concretado entre las localidades de Maipú y Ayacucho, y que no avanzó a tiempo durante la gestión de Alberto Fernández (se preveía su reinauguración en 2023). Ahora directamente quedó sin efecto.

La ciudad de Tandil dejó de tener el servicio de trenes de pasajeros en 2016, cuando la entonces gobernadora, María Eugenia Vidal, decidió terminar las operaciones de Ferrobaires.

El primer dato lo dio a conocer el intendente de Ayacucho, Emilio Cordonnier (UCR) el último fin de semana en una entrevista radial. En declaraciones a FM 95 mencionó que las vías “entre Maipú y Ayacucho las cambiaron pero los especialistas dicen que todavía no está en condiciones de ser utilizada y el otro tramo de Ayacucho Tandil que no se licitó” dijo.

“El proyecto se presentó y se aceptó en Ferrocarriles Argentinos. Se llamó a la primera licitación para la parte Maipú Ayacucho. Eso se concluyó. Nla velocidad que nosotros queríamos pero se concretó. Después se llama licitación para el tramo de Tandil Ayacucho pero no se giró el dinero y no se empezó la obra y ahora este gobierno nuevo con su nueva política de obra pública cero hacer les avisó que la obra no se iba a llevar a cabo” comentó el Intendente.

Aunque cuestionó las demoras en la gestión de Unión por la Patria, Marcelo Valle diferenció de las políticas de ajuste de Javier Milei: “Es un claro ejemplo de los dos de los dos gobiernos, un gobierno que hacía las cosas lenta, a los ponchazos pero las iba haciendo y otro gobierno que decide pasar la motosierra, cortar todo y terminar con todo. Son decisiones políticas. Yo o me quedo con la otra postura porque sabíamos que en algún momento íbamos a tener el tren” comparó.

“Ahora no va a haber nuevos trenes sino que no va que no va a haber mantenimiento, cambios de locomotora, de vagones, no va a existir nada. ¿Quién va a querer agarrar los tres? Los trenes de pasajeros son un servicio público. No pasa porque alguien quiera venir a ganar dinero. Nadie va a querer agarrarlo porque no va a ganar el dinero” expresó.

Finalmente, sobre la posibilidad de canalizar algún reclamo el dirigente centró sus expectativas en el gobierno de Axel Kicillof: “Vamos a intentar hablar todo lo que más podamos con provincia porque con nación es casi imposible. Provincia tiene un compromiso de poder llegar a volver a tener trenes, es algo muy preliminar» sostuvo.

Al testimonio se sumaron informaciones de portales especializados y también la palabra del dirigente del Frente Renovador de Tandil, Marcelo Valle, quien junto a Marcelo Serrano había realizado gestiones ante el ministerio de Transporte de Nación durante la gestión de Unión por la Patria para retomar la iniciativa.

¿Cuándo dejó de correr el tren a Tandil?

El choque entre una formación de pasajeros y un tren carguero, el 30 de junio de 2016, llevó a la entonces gobernadora, María Eugenia Vidal, a terminar las operaciones de Ferrobaires, el nombre comercial de la Unidad Ejecutora del Programa Ferroviario Provincial, el presente griego que Carlos Menem le entregó a la Provincia allá por 1993.

En su mejor momento, Ferrobaires trasladaba anualmente a 1.5 millones pasajeros desde Plaza Constitución, Retiro y Once hacía más de 30 destinos de toda la Provincia: Alberdi, Lincoln, Pehuajó, Daireaux, Bahía Blanca, Carmen de Patagones, Mar del Plata, Tandil y tantos más. Su cierre definitivo dejó incomunicados a más de 100 pueblos y a 600 mil usuarios.

