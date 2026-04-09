Turismo en Mar del Plata: ¿Cuáles son los próximos fines de semana largos?

La ciudad se mantiene como uno de los destinos más elegidos por los visitantes

La ciudad de Mar del Plata ya vislumbra lo que será el próximo fin de semana largo, que comenzará el viernes 1 de mayo con motivo del Día del Trabajador. Al tratarse de un feriado nacional e inamovible, se generará un descanso de tres días que abarcará desde el viernes 1 hasta el domingo 3 de mayo.

El mes de mayo contará con otra fecha relevante para la ciudad: el lunes 25 de mayo, también considerado un feriado inamovible. Para esta conmemoración patriótica, Mar del Plata mantiene sus tradiciones habituales, destacándose el solemne Tedeum en la Catedral y los clásicos desfiles cívico-militares.

El cronograma de descansos tiene en junio un fin de semana largo del sábado 13 al lunes 15, debido al traslado del feriado del 17 de junio (en honor a Güemes) al lunes 15. En julio los residentes y turistas podrán disfrutar de un receso extendido de cuatro días, del jueves 9 al domingo 12. Este periodo incluye el Día de la Independencia y un viernes “puente” turístico diseñado para fomentar la actividad en la ciudad.

En agosto habrá un nuevo descanso del sábado 15 al lunes 17, en conmemoración del Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín y en octubre el calendario destaca el fin de semana del sábado 10 al lunes 12, por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Con esta agenda de días no laborables, la ciudad se posiciona como uno de los destinos predilectos durante la temporada baja. En Semana Santa la ciudad de Mar del Plata volvió a posicionarse como uno de los destinos más elegidos con la llegada de alrededor de 131.000 visitantes, según datos oficiales del municipio.

Fuente: ahoramardelplata

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