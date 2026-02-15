Turismo joven en Mar del Plata: mismo destino, formas distintas de vivirlo

El último estudio del Observatorio Universitario revela cómo viajan, qué buscan y qué valoran los jóvenes de 18 a 30 años que eligen Mar del Plata en verano en comparación con los mayores de 30.

Mar del Plata sigue siendo un destino clásico del verano argentino, pero no todos lo viven igual. Un nuevo informe del Observatorio Universitario de la Ciudad (UFASTA)analiza el perfil y comportamiento del turismo joven y muestra que este segmento no sólo es relevante por su volumen, sino por su manera particular de habitar la ciudad.

El estudio, basado en más de 3.000 encuestas realizadas entre 2021 y 2026, indica que lejos de ser un turismo marginal, el turismo joven convive con otros perfiles y aporta dinámicas propias al funcionamiento turístico de la ciudad.



Entre los principales hallazgos, se destaca que los jóvenes viajan mayoritariamente con amigos, organizan el viaje con poca anticipación y utilizan internet como herramienta central para decidir alojamiento, transporte y actividades.

Siete de cada diez jóvenes planifican su viaje online y muestran una lógica flexible, espontánea y adaptable.

En cuanto a la estadía, el promedio es de 6,6 noches, apenas por debajo del registrado entre los mayores de 30 años, lo que confirma que el turismo joven no se limita a escapadas breves. Los alojamientos más frecuentes son casas y departamentos alquilados, elegidos principalmente por el precio y la ubicación.

La experiencia juvenil en Mar del Plata se organiza alrededor de la sociabilidad, la vida nocturna y el uso intensivo del espacio urbano.

Bares, cervecerías, salidas nocturnas y espectáculos musicales tienen mayor peso entre los jóvenes, mientras que la playa y el mar aparecen como un componente transversal compartido con todos los grupos etarios.

El estudio también muestra que no existen “dos Mar del Plata”. Jóvenes y no jóvenes recorren los mismos espacios, usan los mismos servicios y coinciden en playas, centros comerciales y circuitos gastronómicos, aunque con ritmos, horarios y expectativas diferentes. La diferencia no está en el destino, sino en la forma de vivirlo.

En términos de percepción, los jóvenes identifican a Mar del Plata principalmente con el mar, la costa y la experiencia compartida, mientras que los visitantes mayores destacan más los circuitos urbanos tradicionales y el descanso. Para ambos grupos, la satisfacción es altísima: el 98% de los encuestados afirma que volvería y recomendaría la ciudad, sin diferencias significativas por edad.



En relación con las demandas de mejora, el estudio identifica un núcleo de

preocupaciones compartidas. Seguridad, precios e higiene urbana aparecen como los principales aspectos a fortalecer, lo que indica que los desafíos centrales del destino son estructurales y transversales a la edad. Las diferencias no se observan tanto en los temas señalados como en la intensidad de los reclamos: mientras los jóvenes enfatizan con mayor frecuencia la oferta de salidas nocturnas y el transporte público, los visitantes mayores de 30 años mencionan más los problemas de tránsito y estacionamiento.



El informe concluye que comprender el turismo joven es clave para pensar políticas turísticas, planificación urbana y estrategias de promoción. No se trata de segmentar para separar, sino de reconocer que en un mismo territorio conviven experiencias distintas.



El estudio completo puede consultarse en la página oficial de la Universidad FASTA:

www.ufasta.edu.ar/observatorio

