Turismo sustentable: “La lógica economicista de los empresarios es cortoplacista, solo se piensa en la temporada”

Con miles de turistas arribando cada año, de forma cada vez más constante, a la ciudad de Mar del Plata, es importante analizar no solamente el rédito económico que se produce sino también el impacto social y ambiental y las formas de reducir dichos impactos.

Para profundizar sobre el concepto de “Turismo sustentable”, desde Portal Universidad nos pusimos en contacto con la Magister María José López, docente e investigadora de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales e integrante del grupo “Economía ecológica”.

Respecto de las labores que realizan dentro del grupo de investigación, López dijo: “Es un grupo compuesto por licenciados en turismo que trabajan en temáticas ambientales. El turismo masivo no se opone al turismo alternativo. Se piensa el turismo sustentable asociado al espacio natural y esa puede ser una forma de intervenir, pero el gran desafío es introducir parámetros de intervención sustentable en destinos masivos, como el caso de Mar del Plata. Nuestra ciudad, además de un destino turístico es un destino urbano, uno no puede pensar un turismo sustentable si no lo piensa en el marco de una ciudad sustentable”.

En cuanto al concepto de Turismo Sustentable, la investigadora explicó: “Cuestiones como condición social, suelo y espacios públicos hacen al espacio y luego hay que gestionar lo turístico, integrado a un modelo de ciudad. El modelo de turismo sustentable es un paradigma, cuando voy a hacer una intervención del turismo como forma de consumo, lo debo adherir al parámetro de sustentable, y esto se instala con fuerza desde los 90. Va a introducir en primer lugar la cuestión de los límites en los usos de los recursos respetando límites naturales, ecológicos, entendiendo que cada intervención, uso y consumo va a tener un impacto positivo y uno negativo. Uno debería, cuando lo gestiona, tratar que el impacto negativo sea el menor posible. También introduce el concepto de equidad social en el uso y acceso de los recursos que son de todos y de las generaciones que vienen también, el principio de solidaridad intergeneracional”.

“Tenemos que tener ese principio ético con los que vienen y sostener también el largo plazo, introducir la idea de largo plazo en el sector empresarial, porque la lógica economicista de los empresarios es cortoplacista, solo se piensa en la temporada. Este turismo introduce estas cuestiones que hay que empezar a pensar para intervenir en el espacio”, agregó.

Por otro lado, López se refirió a la contaminación que produce el turismo masivo en la ciudad y dijo: “Con valoración de lo ambiental y como usuaria de las playas veo la gente que fuma y tira la colilla o la entierra, el balneario que usa el agua potable y hace terribles piletas de natación a metros del mar, el derroche de agua potable, basura sin separar, esto es todo por la mala gestión de los balnearios. Es problema del empresario, del residente y del turista por una terrible falta de educación ambiental. El gran desafío es cómo se instrumenta una forma de intervenir sustentablemente en un espacio, como salimos del discurso para hacer una intervención. El primer gran paso es introducir la variable ambiental como parte de una gestión. Eso en Mar del Plata está verde, tenemos una gestión muy sectorial pero no hay buenas prácticas en el sector empresarial, no está sensibilizado”.

“Tenemos que empezar a introducir parámetros sustentables en las playas de Mar del Plata y uno podría ver cuáles son las prioridades para empezar a intervenir. No veo cultura ambiental, se hacen intervenciones de cemento sobre la línea costera, piletas, derroches de agua. Yo creo que todavía no tenemos parámetros ambientales, certificaciones ambientales hay muy pocas en la ciudad tanto en hotelería como en balnearios. La gestión turística ambiental es compleja, entonces requiere capacidades técnicas en la política pública, y después las acciones o parámetros ambientales tienen que ser sistematizados y continuos. A veces uno observa una política pública, pero no es continua ni sistematizada. Después hay que tener en cuenta una visión sistémica, porque hay un aspecto político, social, económico y ecológico. La relación entre todo esto tiene que tenerse en cuenta, ante una intervención hay que analizar cada uno de los impactos en estos ejes”, aseguró.

Asimismo, se refirió a la falta de políticas educativas dirigidas a la población y dijo: “Hay que empezar a introducir cuestiones ambientales. Desde lo político hay capacidad técnica, hay leyes para controlar el ordenamiento de los espacios y la equidad en el uso pero no hay campañas fuertes de educación ambiental. Yo no veo una campaña fuerte y hay cuestiones más simples, la reconversión energética, el sistema de transporte público, el problema de la congestión vehicular se entiende que son más complejas, pero no se entiende esta falta de políticas más simples como la falta de educación ambiental y la presencia de basura en playas”.

“Hoy el marplatense no recicla, no lleva una bolsa, no hay campañas de información, no tenemos sistemas de aguas grises y se hace poco uso racional del agua. Otra problemática importante es la construcción sobre la línea costera, es un problema y se siguen haciendo grandes construcciones en altura, que no sólo generan contaminación visual sino que hacen conos de sombra que disminuye la calidad recreativa de la ciudad. Seguimos haciendo cosas que son inconcebibles, ni hablar del tema de las petroleras. Hay grandes inconsistencias en la ciudad”, explicó.

¿Qué se puede hacer?

Respecto de las acciones que se pueden desarrollar para encaminar el turismo hacia una actividad sustentable, López expresó: “Es un modelo de desarrollo, no hay recetas fijas. Hay dos conceptos centrales: cuando se gestiona la sustentabilidad, es importante analizar la idea de necesidades sociales materiales e inmateriales que tiene la comunidad. Primero hay que indagar al marplatense y al turista sobre qué esperan de la experiencia recreativa y de la ciudad. Hay que indagar necesidades sociales y consensuarlas es fundamental. En segundo lugar, hay que analizar la idea de límites en el uso. Esos son los dos grandes componentes que uno tiene que empezar a ver”.

“Cada sociedad tiene sus necesidades y sus límites y los va a imponer, es cuestión de grados y perspectivas. En este proceso de transición, el desarrollo es como una meta, sin embargo la sustentabilidad, como se avanza en cada proceso, es de cada destino y a escala local. Se tiene que conversar con la comunidad y plantear una agenda ambiental local”, aseguró.

Finalmente, se refirió a la rentabilidad de los sistemas sustentables y dijo: “Cuando hablamos de turismo sustentable no es que tenemos que dejar de lado la rentabilidad del sector, sino coordinar esa rentabilidad económica. La perspectiva no debe centrarse solamente en la parte económica, sino que también se debe incorporar a lo social y ambiental”.

“Esto es parte del futuro y la competitividad. Sustentabilidad y competitividad vienen de la mano, así que hasta si lo miramos sólo desde un punto de vista economicista, es importante mirar la sustentabilidad”, concluyó.

