UCIP: la caída de las ventas fue del 32% durante agosto en Mar del Plata

El 43,6% de los encuestados consideran que las ventas en los próximos tres meses bajarán. La mercadería llega a los comerciantes con un 16% de aumento. El 52,7% traslada solo una parte al valor del producto.

El Departamento de Estudios Sociales y Económicos (DESE) de la Unión del Comercio, la Industria y la Producción (UCIP) de Mar del Plata refleja una caída del 32% en las ventas del sector comercial para el mes de agosto en comparación con el mismo mes del 2019, es decir que ese porcentaje refiere a la variación interanual medida en existencias.

Si bien la caída es menor respecto a julio, donde la contracción alcanzó el 37%, este resultado se debe en primer lugar que el mes siete del año tuvo una caída abrupta por la ausencia total del turismo durante las vacaciones de invierno; y en segundo lugar porque el año pasado en agosto hubo una importante caída de ventas ligada a la repentina estampida del dólar después de las elecciones PASO 2019.

Respecto a cómo se esperaba que evolucionen las ventas en los próximos tres meses, es decir septiembre, octubre y noviembre, el 43,6% considera que bajarán, el 41,8% cree que se mantendrán igual y el 14,5% proyecta que aumentarán.

Si bien los comerciantes no han tenido grandes inconvenientes con la entrega de mercadería, ya que el 69,1% dijo haberla recibido en tiempo y forma; el relevamiento resalta que las entregas este mes de agosto han llegado con un aumento promedio del 16%. A pesar de ese aumento, solamente el 52,7% decidió trasladar el total al valor del producto; el 32,7% lo hizo en su totalidad; el 12,7% no lo trasladó; y solo el 1,8% no está recibiendo mercadería con variaciones en el costo.

Fuente: elmarplatense.com

