Ucip pide que se mantenga zona fría para no castigar más al consumo y respalda a la pesca

Blas Taladrid, presidente de la institución, solicitó al Gobierno que reconsidere ambas medidas porque “afectan mucho a la ciudad” y alejan “inversiones productivas”

En el marco de la Asamblea Anual Ordinaria de la Unión del Comercio, la Industria y la Producción (Ucip), su presidente Blas Taladrid reclamó al Gobierno nacional la vigencia del programa Zona Fría para el gas en Mar del Plata y la extensión de la quita de retenciones a la pesca.

Ante más de 100 empresarios de distintos rubros, el dirigente aseguró que estas dos medidas “afectan mucho a la ciudad”, porque “deterioran el consumo local y la inversión productiva”.

Sobre la intención de Javier Milei de retirar a Mar del Plata del programa Zona Fría -que garantiza descuentos especiales en las tarifas de gas a los y las consumidoras que viven en ciudades con inviernos intensos-, Taladrid exigió que se mantenga a la ciudad dentro de ese régimen: “Su eliminación atenta contra el consumo, ya que implica mayores gastos para las familias en este servicio vital, lo que reduce el poder adquisitivo ya golpeado de los hogares y, por ende, el consumo interno en los comercios de la ciudad, acrecentando la caída de ventas”.

“Instó a implementar normas que incrementen el poder adquisitivo y fomenten el consumo, en lugar de modificaciones que asignan erogaciones en gastos fijos del hogar más altos y restringen el consumo en otras actividades”, deslizó el dirigente.

En otro orden, y en relación a la pesca y las retenciones, Taladrid manifestó: “Hay que equiparar a la pesca con el campo”.

Para el titular de la Ucip, es necesario “reconocer a la pesca como una economía regional” y, en ese tren, “eliminar las retenciones a la exportación de todas las economías regionales, en la necesidad de mantener el trabajo en las diferentes zonas del país, y la diversificación de la matriz productiva nacional”.

“En país con un amplio litoral marítimo como la Argentina, y una ciudad que tiene el principal puerto pesquero del país, cada peso retenido a un sector que aporta cerca de 800 millones de dólares anuales a la economía, representa menos capital para las empresas, limitando la reinversión, el crecimiento y, en el actual esquema recesivo, la capacidad de mantener las empresas y sus fuentes de trabajo”, advirtió Taladrid.

Fuente: Mi8

Comentarios

comentarios