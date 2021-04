UDOCBA ANUNCIÓ UN PARO POR 24 HORAS: «SUSPENSIÓN DE CLASES PRESENCIALES YA!»

La Unión de Docentes de la provincia de Buenos Aires (Udocba) convocó a un paro para mañana en reclamo de la suspensión de las clases presenciales. “No estamos en condiciones de seguir infectándonos”, advirtió Miguel Ángel Díaz, titular del gremio.

“Es un simulacro de clases. No podés tener ninguna continuidad pedagógica, desarrollar ningún objetivo o contenido sin tenés clases cada 15 o 21 días”, aseguró el dirigente gremial.

En este marco, Díaz precisó: “No encontramos ninguna disposición a evaluar la suspensión de la presencialidad. Lo que dice (la ministra) Agustina Vila es que no sirve de nada cerrar las escuelas si tenemos abiertos los shoppings”. “Tenemos que hacer una medida porque tenemos que demostrar que no estamos en condiciones de seguir infectándonos, que no queremos que haya más muertes”, apuntó.

FUENTE: Info Región

