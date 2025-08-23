Última semana de agosto en los espacios culturales municipales

El Municipio detalló la programación para los próximos días. Habrá conciertos, obras de teatro, charlas y muestras en Villa Victoria, la Casa de Mariano Mores, el Museo Castagnino y en Villa Mitre. Más información en www.mardelplata.gob.ar/cultura .

El Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC), a través de la Dirección de Cultura, informa las actividades programadas para los próximos días en los distintos escenarios municipales. Para conocer más acerca de las propuestas culturales, está disponible el sitio web oficial www.mardelplata.gob.ar/cultura

El Centro Cultural Villa Victoria, ubicado en Matheu 1851, ofrece una variada oferta de actividades y muestras. Este sábado 23 a las 18, se realizará el concierto en vivo con música de cámara a través de flautas, piano y una soprano.

El domingo 24 a las 18 se presentará Trio Millán con una propuesta de jazz en vivo. El grupo interpretará música instrumental propia, con raíces en el jazz, rock, y la música popular argentina. Está integrado por Alberto Millán (guitarra y composición) Ariel Robles (bajo) y Lorena Moreno Xammar (batería). La entrada general tiene un valor de $6.000 y de $4.000 para residentes, estudiantes y jubilados.

El sábado 30 a las 16 será el turno de la obra infantil “Michelino y sus títeres”. Se trata de un unipersonal payaso interpretado por el Payaso Michelino, Mariano Valdez. Un espectáculo con humor irónico, desfachatado, muy dinámico, con la energía justa para que se diviertan tanto adultos como niños. La entrada general tiene un valor de $10.000 y de $7.500 para residentes, estudiantes y jubilados. El mismo día, pero a las 18.30, se realizará un homenaje a Charly García en una tarde familiar para recordar numerosos éxitos con “Va a estar todo bien” que interpretará clásicos de Charly García, pasando por Sui Generis, Serú Girán y su etapa solista. La entrada general tiene un valor de $10.000 y de $7.500 para residentes, estudiantes y jubilados.

Mientras que el domingo 31, la Escuela de Música de Fernando García presentará dos funciones, a las 15 y a las 17. Los alumnos de canto interpretarán un repertorio de las canciones más destacadas de la música popular Latinoamericana e Internacional. La entrada general tiene un valor de $8.000 y de $6.000 para residentes, estudiantes y jubilados.

Por otro lado, la Casa de Mariano Mores, ubicada en Alem 2469 esquina Gascón, será el escenario para el Festival de Música Argentina, este jueves 28 y viernes 29 a partir de las 17, con entrada libre y gratuita. El Ciclo Músicos Argentinos, organizado por el Conservatorio Luis Gianneo, tiene como propósito escuchar, interpretar y divulgar la Música Argentina -popular y académica- y los autores representativos de nuestro país. Con gran diversidad de propuestas e instrumentaciones se proponen dos jornadas de pura música argentina.

Por otra parte, el Museo Municipal de Arte Juan Carlos Castagnino, ubicado en Colón 1189, continúa ofreciendo muestras permanentes y temporarias, además de las visitas guiadas tradicionales que se realizan los sábados a las 16.

Además, invita a participar de la muestra “Larga Distancia” del grupo Avistaje. La actividad es gratuita con capacidad limitada y se llevará a cabo el domingo 24 a las 17 en el Museo Castagnino. Contará con la participación de las artistas Pau Saborti, Mariana Vallesi, Ana Laura Pasqualini, Bea Díaz y Marina Mitton. El proyecto cuenta con la tutoría y curaduría de Mauricio Escalada, Claudio Roveda y Gustavo Christiansen.

Finalmente, en el Archivo Museo Histórico Municipal Barilli Villa Mitre, ubicado en Lamadrid 3870, este miércoles 27 a las 16.30 se realizará una nueva charla organizada por la Asociación Amigos de Villa Mitre. En la propuesta, denominada «Historias de la Mar del Plata soñada», participarán Rodolfo Murillo y Javier Cicalese quienes disertarán sobre los «100 años del Club de Pesca Mar del Plata”. La entrada es libre y gratuita.

