Última semana de noviembre: el listado de ofertas de empleo clave para la temporada

Son puestos ideales para quienes buscan incorporarse rápidamente al mercado, muchos de ellos vinculados a la gastronomía y los servicios, dos sectores que crecen fuerte en esta época del año.

Con la temporada de verano cada vez más cerca y solo una semana por delante para cerrar noviembre, la Municipalidad de General Pueyrredon publicó una batería de oportunidades laborales en su portal oficial de empleo.

Son puestos ideales para quienes buscan incorporarse rápidamente al mercado, muchos de ellos vinculados a la gastronomía y los servicios, dos sectores que crecen fuerte en esta época del año.

A continuación, los avisos vigentes y cómo postularse:

Rubros generales

Pedido N°5003 – Panadero

Zona: Mar del Plata

Manejo de sobadora y amasadora. Elaboración de tapas y discos para tartas y empanadas.

Edad: 20 a 55 años.

Experiencia comprobable.

Horario: 13 a 21 h, con un franco semanal.

Pedido N°5002 – Cajeros de autoservicio

Zona: Av. Independencia y Av. Libertad

Atención de cajas, manejo de medios de pago y sistema de facturación.

Mayores de 20 años.

Experiencia comprobable.

Jornada: lunes a sábados, entre 6 y 8 horas diarias.

Pedido N°5001 – Repositor de mercadería y cortador de fiambre

Zona: Av. Independencia y Av. Libertad

Reposición desde cámara de frío y corte con máquina de fiambres.

Mayores de 20 años.

Experiencia en el puesto.

Jornada: lunes a sábados, de 6 a 8 h diarias.

Pedido N°5000 – Ayudante para la construcción

Todo tipo de tareas de obra.

Hombres mayores de 18 años.

Jornada: lunes a viernes de 8 a 17 h.

Pedido N°4999 – Panadero / Facturero

Zona: Centro

Elaboración de panificados y conocimiento de hojaldrado.

Edad: 25 a 50 años.

Media jornada, de lunes a sábado.

Sector salud y geriátricos

Pedido N°4998 – Lic. en Psicología

Zona: Punta Mogotes – Rubro: Geriátrico

Tareas de evaluación, resolución de conflictos, test, historias clínicas.

Matricula y monotributo.

Pedido N°4993 – Mucama Geriátrico

Zona: Punta Mogotes

Limpieza general y lavandería. Incluye convenio de sanidad.

Secundario completo o en curso.

Curso de manipulación de alimentos (preferente).

Turnos rotativos con 6 francos mensuales.

Pedido N°4992 – Asistente de geriátrico

Zona: Punta Mogotes

Asistencia en comidas e higiene. Cuidado integral de pacientes.

Secundario completo o en curso.

Se valora formación en RCP o Gerontología.

Turnos rotativos con 6 francos mensuales.

Gastronomía y atención al público

Pedido N°4996 – Runners

Zona: Mar del Plata

Hombres de 18 a 35 años.

Más de un año de experiencia.

Pedido N°4995 – Recepcionista

Zona: Mar del Plata

Mujeres de 21 a 35 años.

Más de 2 años de experiencia.

Pedido N°4994 – Camarero/a

Zona: Mar del Plata

De 21 a 35 años.

Experiencia mínima de 3 años.

Pedido N°4990 – Carnicero

Tareas de atención, corte, uso de sierra, envasado y etiquetado.

Experiencia previa comprobable.

Pedido N°4989 – Bartender

Edad: 24 a 40 años.

Experiencia de 3 años en el puesto.

Pedido N°4988 – Ayudante de cocina

Hombres de 24 a 40 años.

Más de 3 años de experiencia.

Curso y carnet de manipulación de alimentos vigente.

Industria y producción

Pedido N°4997 – Operario (chacinados)

Producción, etiquetado, control de materia prima, mantenimiento.

Hombres de 27 a 50 años.

Secundario completo y carnet de manipulación.

Jornada: lunes a viernes, de 6 a 15 h.

Pedido N°4987 – Jefe de producción de sillones

Planificación, gestión de materiales y supervisión de equipo.

Mayores de 30 años.

Secundario completo.

Jornada: lunes a viernes de 8 a 16.30 h.

Pedido N°4986 – Técnico de mantenimiento y automatización industrial

Zona: Av. Juan B. Justo y San Juan

Hombres de 30 a 55 años.

Formación técnica o ingeniería.

Jornada: lunes a viernes de 7 a 16 h.

Pedido N°4981 – Jefe de producción (carpintería)

Zona: Barrio 2 de Abril

Lectura de planos, supervisión de procesos y liderazgo de equipo.

Mayores de 30 años.

Jornada: lunes a viernes de 7 a 17 h y sábados medio día.

Pedido N°4974 – Corte láser y plegado CNC

Operación de equipos y modificación de archivos técnicos (AUTOCAD, DXF, SolidWorks).

Hombres de 25 a 55 años.

Formación técnica con experiencia comprobable.

Pedido N°4973 – Vendedor de salón (motos)

Hombres con secundario completo.

Conocimiento de partes y repuestos.

Jornada: lunes a sábados.

Puestos en el Parque Industrial

Postulación exclusiva vía: pimdq.com.ar/empleo

O al correo: ofertasempleo@mardelplata.gov.ar — asunto “PARQUE INDUSTRIAL”.

Operario doblador – Grupo Beniplast (área confección)

(área confección) Auxiliar de extrusor – Grupo Beniplast

Ingeniero/a en Electricidad – Fluence Sudamérica

Auxiliar de compras

Técnico eventual de máquinas y molinos

Operario/a de mantenimiento – B. Braun

Jefatura de Microbiología

Cómo postularse

Si ya estás registrado en la Oficina de Empleo municipal:

👉 Enviar mail a ofertasempleo@mardelplata.gov.ar con:

Asunto: número de pedido

Cuerpo del mail: número de CUIL

Si todavía no estás registrado, aclararlo en el mensaje.

Comentarios

comentarios