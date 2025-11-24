Última semana de noviembre: el listado de ofertas de empleo clave para la temporada

Son puestos ideales para quienes buscan incorporarse rápidamente al mercado, muchos de ellos vinculados a la gastronomía y los servicios, dos sectores que crecen fuerte en esta época del año.
Con la temporada de verano cada vez más cerca y solo una semana por delante para cerrar noviembre, la Municipalidad de General Pueyrredon publicó una batería de oportunidades laborales en su portal oficial de empleo.
Son puestos ideales para quienes buscan incorporarse rápidamente al mercado, muchos de ellos vinculados a la gastronomía y los servicios, dos sectores que crecen fuerte en esta época del año.
A continuación, los avisos vigentes y cómo postularse:
Rubros generales
Pedido N°5003 – Panadero
Zona: Mar del Plata
Manejo de sobadora y amasadora. Elaboración de tapas y discos para tartas y empanadas.
- Edad: 20 a 55 años.
- Experiencia comprobable.
- Horario: 13 a 21 h, con un franco semanal.
Pedido N°5002 – Cajeros de autoservicio
Zona: Av. Independencia y Av. Libertad
Atención de cajas, manejo de medios de pago y sistema de facturación.
- Mayores de 20 años.
- Experiencia comprobable.
- Jornada: lunes a sábados, entre 6 y 8 horas diarias.
Pedido N°5001 – Repositor de mercadería y cortador de fiambre
Zona: Av. Independencia y Av. Libertad
Reposición desde cámara de frío y corte con máquina de fiambres.
- Mayores de 20 años.
- Experiencia en el puesto.
- Jornada: lunes a sábados, de 6 a 8 h diarias.
Pedido N°5000 – Ayudante para la construcción
Todo tipo de tareas de obra.
- Hombres mayores de 18 años.
- Jornada: lunes a viernes de 8 a 17 h.
Pedido N°4999 – Panadero / Facturero
Zona: Centro
Elaboración de panificados y conocimiento de hojaldrado.
- Edad: 25 a 50 años.
- Media jornada, de lunes a sábado.
Sector salud y geriátricos
Pedido N°4998 – Lic. en Psicología
Zona: Punta Mogotes – Rubro: Geriátrico
Tareas de evaluación, resolución de conflictos, test, historias clínicas.
- Matricula y monotributo.
Pedido N°4993 – Mucama Geriátrico
Zona: Punta Mogotes
Limpieza general y lavandería. Incluye convenio de sanidad.
- Secundario completo o en curso.
- Curso de manipulación de alimentos (preferente).
- Turnos rotativos con 6 francos mensuales.
Pedido N°4992 – Asistente de geriátrico
Zona: Punta Mogotes
Asistencia en comidas e higiene. Cuidado integral de pacientes.
- Secundario completo o en curso.
- Se valora formación en RCP o Gerontología.
- Turnos rotativos con 6 francos mensuales.
Gastronomía y atención al público
Pedido N°4996 – Runners
Zona: Mar del Plata
- Hombres de 18 a 35 años.
- Más de un año de experiencia.
Pedido N°4995 – Recepcionista
Zona: Mar del Plata
- Mujeres de 21 a 35 años.
- Más de 2 años de experiencia.
Pedido N°4994 – Camarero/a
Zona: Mar del Plata
- De 21 a 35 años.
- Experiencia mínima de 3 años.
Pedido N°4990 – Carnicero
Tareas de atención, corte, uso de sierra, envasado y etiquetado.
- Experiencia previa comprobable.
Pedido N°4989 – Bartender
- Edad: 24 a 40 años.
- Experiencia de 3 años en el puesto.
Pedido N°4988 – Ayudante de cocina
- Hombres de 24 a 40 años.
- Más de 3 años de experiencia.
- Curso y carnet de manipulación de alimentos vigente.
Industria y producción
Pedido N°4997 – Operario (chacinados)
Producción, etiquetado, control de materia prima, mantenimiento.
- Hombres de 27 a 50 años.
- Secundario completo y carnet de manipulación.
- Jornada: lunes a viernes, de 6 a 15 h.
Pedido N°4987 – Jefe de producción de sillones
Planificación, gestión de materiales y supervisión de equipo.
- Mayores de 30 años.
- Secundario completo.
- Jornada: lunes a viernes de 8 a 16.30 h.
Pedido N°4986 – Técnico de mantenimiento y automatización industrial
Zona: Av. Juan B. Justo y San Juan
- Hombres de 30 a 55 años.
- Formación técnica o ingeniería.
- Jornada: lunes a viernes de 7 a 16 h.
Pedido N°4981 – Jefe de producción (carpintería)
Zona: Barrio 2 de Abril
Lectura de planos, supervisión de procesos y liderazgo de equipo.
- Mayores de 30 años.
- Jornada: lunes a viernes de 7 a 17 h y sábados medio día.
Pedido N°4974 – Corte láser y plegado CNC
Operación de equipos y modificación de archivos técnicos (AUTOCAD, DXF, SolidWorks).
- Hombres de 25 a 55 años.
- Formación técnica con experiencia comprobable.
Pedido N°4973 – Vendedor de salón (motos)
- Hombres con secundario completo.
- Conocimiento de partes y repuestos.
- Jornada: lunes a sábados.
Puestos en el Parque Industrial
Postulación exclusiva vía: pimdq.com.ar/empleo
O al correo: ofertasempleo@mardelplata.gov.ar — asunto “PARQUE INDUSTRIAL”.
- Operario doblador – Grupo Beniplast (área confección)
- Auxiliar de extrusor – Grupo Beniplast
- Ingeniero/a en Electricidad – Fluence Sudamérica
- Auxiliar de compras
- Técnico eventual de máquinas y molinos
- Operario/a de mantenimiento – B. Braun
- Jefatura de Microbiología
Cómo postularse
Si ya estás registrado en la Oficina de Empleo municipal:
👉 Enviar mail a ofertasempleo@mardelplata.gov.ar con:
- Asunto: número de pedido
- Cuerpo del mail: número de CUIL
Si todavía no estás registrado, aclararlo en el mensaje.