Un alumno de la Escuela Secundaria 58 llevó un arma a clases, generó pánico e intervino la policía

Un incidente de alto impacto se registró esta mañana en la Escuela Secundaria N° 58 de la ciudad, en Lebensohn 6850, cuando un alumno de 16 años fue encontrado con un arma, generando preocupación y conmoción entre la comunidad educativa.

Según el fiscal del fuero de menores, Walter Martínez Soto, la situación se dio a conocer tras el hallazgo del objeto sospechoso en poder del joven.

Con la llegada de la Policía Científica se pudo corroborar que se trata “de un arma antigua, de calibre chico”, como informaron fuentes policiales a este medio. Los especialistas definieron que no estaba cargada

Martínez Soto indicó que restan detalles “que van a determinar los peritos con las características físicas generales” del arma de fuego para corroborar su estado y funcionamiento.

El hallazgo, que ocurrió durante las primeras horas de la mañana de este lunes, alteró la rutina escolar, provocando una gran preocupación entre los alumnos y docentes presentes en el establecimiento. Sin embargo, la situación fue rápidamente controlada gracias a la intervención de las autoridades escolares, quienes adoptaron medidas de seguridad inmediatas. La policía también se hizo presente en el lugar, asegurando que no hubo riesgos adicionales para los estudiantes.

El joven, que aún se encuentra en la institución mientras se determina el destino legal del caso, no ha brindado ninguna explicación sobre el motivo de su conducta. En este sentido, Martínez Soto afirmó que “todavía no hemos hablado con él, por lo que no podemos brindar detalles sobre sus declaraciones”.

El fiscal también destacó que, dependiendo de los resultados de las pericias, se evaluará si corresponde un procesamiento o, en caso contrario, se tomarán otras medidas relacionadas con la protección de derechos del menor.

El hecho, que ha generado gran repercusión en la comunidad escolar, se encuentra bajo investigación, mientras se aguarda la resolución definitiva. La fiscalía continuará con las actuaciones correspondientes para esclarecer todos los detalles del suceso.

Fuente: Ahora Mar del Plata

