Un árbol cayó sobre un auto, provocó un choque y complicó la noche en el acceso a Sierra de los Padres

En medio del temporal, un árbol cayó sobre un auto en el acceso a Sierra de los Padres. La conductora resultó herida. También cortó un cable de alta tensión.

En medio del temporal de viento y lluvia que sacude a la región, un episodio alteró la circulación este martes en el acceso a Sierra de los Padres, cuando un árbol cayó sobre un vehículo Mercedes Benz conducido por una mujer. Tras el impacto la mujer perdió el control del vehículo y chocó contra una camioneta Renault Oroch.

Según informaron fuentes policiales, al arribar el móvil dos de los ocupantes de la Oroch ya se habían retirado del lugar. La revisión informática determinó que ninguno de los rodados presentaba impedimento legal.

Debido a la caída de un enorme tronco de unos 8 metros, la conductora del Mercedes recibió asistencia médica en el lugar por parte de una ambulancia del SAME.

La fiscalía de Delitos Culposos dispuso iniciar actuaciones bajo la carátula de averiguación de hecho.

Complicaciones

La caída del árbol sobre el auto no sólo provocó daños a los vehículos y algunas heridas menores. Durante varias horas, personal de Defensa Civil, Control de Plagas y bomberos trabajaron en la zona. Hubo que interrumpir el tránsito en el acceso a Sierra de los Padres y desviarlo.

A su vez, la caída de la rama cortó un cable de alta tensión, que obligó a extremar precauciones hasta la llegada de personal especializado. Tras cortar el árbol y asegurar el área, las dotaciones se retiraron del lugar.

Fuente: Mi8

