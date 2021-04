Un balde de pintura cayó, manchó un auto que estaba estacionado y desató una pelea entre vecinos

Momentos de tensión se vivieron este martes en el centro de Mar del Plata cuando un balde de pintura cayó de una obra en construcción y manchó un vehículo que se encontraba estacionado en la vereda de Corrientes entre las calles Moreno y Belgrano.

La damnificada es una turista que se encuentra de visita en la ciudad, dueña del auto. «Cayó un tarro de pintura a la calle y provocó que se manchara mi auto. Acá está la persona tratando de limpiarlo, primero lo hizo con un trapo en seco, y ahora está con un balde con agua», explicó.

La obra tiene instaladas las bandejas necesarias, pero el tarro cayó sobre un caño y desde el piso salpicó pintura a la luneta y los vidrios laterales. «En el hotel que me estoy hospedando me comentaron que no sería la primera vez que pasa», agregó.

«Estoy pidiendo que venga el capataz de la obra para que se haga cargo. Es un empleado, pero esto tiene un jefe y la pintura no se sale con una lavadita nada más», indicó.

En tanto, los vecinos, locales, afirmaron que «se le resbaló cuando se estaba bajando, no es que lo revoleó o se le cayó de un quinto piso». «Hay más hoy por un balde que hace dos semanas cuando cayó un pedazo de mampostería y pasaba un señor caminando», reclamaron.

Y se quejaron: «Llamaron a la policía por algo con insignificante como un poco de pintura en un auto».

