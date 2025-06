Un día soleado para aprovechar: cómo estará el clima este jueves 5 de junio en Mar del Plata

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) no habrá nubes en el cielo de la ciudad y la temperatura llegará a los 14º C.

En los últimos días ha habido un buen clima en Mar del Plata a pesar del frío y este jueves 5 de junio será uno de los mejores, con mucho sol y óptimas condiciones.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el cielo estará ligeramente nublado por la mañana, pero luego estará despejado por el resto de la jornada.

La temperatura máxima será de 14º C por la tarde. A la mañana será de 6º C y a la noche de 11º C.

En cuanto al viento, estará un poco cambiante: primero soplará del sudoeste a 7-12 kilómetros por hora, y a la tarde virará al noroeste a 13-22 km/h. Al anochecer se pondrá del oeste bajo la misma intensidad.

Fuente: Mi8

