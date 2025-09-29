Un gremio convocó a asambleas en los 21 aeropuertos del país y podría haber complicaciones con los vuelos

Anoche, ATE anunció que esta mañana van a hacer asambleas en todos los aeropuertos del país. Denuncian que el sistema aeroportuario está en riesgo.

Con fuertes advertencias, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) anunció ayer que este lunes va a hacer asambleas en los 21 aeropuertos del país. La medida será “a media mañana” por lo que podría generar complicaciones en los vuelos programados. Advierten que “el sistema aeroportuario se encuentra en riesgo”.

“Esto no es joda. La seguridad de todos los vuelos está amenazada”, denunció ayer el secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar. Los trabajadores estatales sostienen que la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) está incumpliendo con auditorías internacionales y provocando “una grave crisis en el sistema aerocomercial argentino”.

“Sin la cantidad de personal suficiente, en este momento la capacidad de control en 21 aeropuertos está drásticamente reducida”, afirmó Aguiar. En este sentido, señaló que “ con trabajadores aeronáuticos estresados y fatigados por multiplicidad de tareas todos los usuarios están en riesgo “.

ATE va a hacer asambleas en todos los aeropuertos del país y podría generar complicaciones en los vuelos.

Las declaraciones de Aguiar vienen a cuento del alerta roja emitido para Argentina por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) en abril de este año y ratificado actualmente. Efectivamente, Argentina tiene un alerta Programa Universal de Auditoría de Supervisión de la Seguridad (USOAP) junto con otros países como Buthan, Ecuador o Zimbabwe.

Para la entidad internacional dependiente de la ONU estas alertas implican una “preocupación significativa en materia de seguridad” (SSC, por sus siglas en inglés) y significa que “ el Estado no está proporcionando una supervisión de la seguridad suficiente para garantizar la aplicación efectiva de las normas ” que impone la propia OACI.

La OACI mide el porcentaje cumplimiento de los estándares internacionales en materia de aviación civil de todos los países. En Argetnina la categoría servicios de aeronavegación quedó bajo alerta roja.

Ante este estado de cosas, ATE busca llamar la atención del Gobierno Nacional. De las asambleas de hoy, a su vez, podrían salir nuevas medidas de fuerza tendiendientes a lo mismo. Lo cierto es que este lunes promediando la mañana podría haber demoras y cancelaciones en los vuelos porque los empleados de la ANAC nucleados en el sindicato de Aguiar van a estar reunidos en asamblea. “ Debe quedar claro que, si se producen demoras o se afecta el normal funcionamiento de los aeropuertos, es por exclusiva responsabilidad del Gobierno “, aclaró el secretario general.

Cabe recordar que ATE no solo está reclamando por la seguridad de los vuelos. Desde el sindicato dieron a conocer un decálogo de demandas que incluyen el pedido de aumento salarial “urgente” y el pase a planta permanente de 200 personas.

Fuente: Infocielo

Comentarios

comentarios