Un hombre fue vacunado contra el COVID-19 en el mismo lugar donde la dictadura lo secuestró

Un hombre que estuvo desaparecido durante la última dictadura cívico-militar del país fue recibió la vacuna contra el COVID-19 en el Espacio Mansión Seré, mismo lugar donde años atrás había sido secuestrado.

Fue Lucas Ghi, intendente de Morón, donde está ubicado el ahora vacunatorio contra el coronavirus, quien levantó un video de la TV Pública para dar notoriedad a este hecho.

«Donde hubo muerte, hace 20 años hay vida. Donde se sembró el terror hoy brota la esperanza», escribió Ghi en Twitter. «El futuro habita en la memoria y estos momentos quedarán grabados siempre en nuestros corazones».

En el video se la puede escuchar a una enfermera relatando su experiencia en la vacunación en la Mansión Sené, que casi medio siglo atrás funcionó como un centro clandestino de detención.

«Justamente en este lugar, que es significativo e histórico para Morón por la Memoria, Verdad y Justicia, en el box 3 vacuné a un señor que estuvo detenido aquí y me causó una curiosidad enorme, porque lo vi llorar desde el momento en que tomó asiento», comenzó a contar.

«Me acerqué a preguntarle qué le pasaba y me dijo que quería abrazarme. Me dijo: ‘Acá, hace 45 años, me torturaron para quitarme la vida y, hoy, me vas a dar la vacuna para prolongar mi vida’. Y eso fue lo que más me marcó», sentenció la enfermera.

FUENTE: Filo News

