Un nuevo «percherazo» de comerciantes: «Así no se puede seguir más»

Este martes a las 17, en todos los centros comerciales de Mar del Plata se reeditará la protesta ocurrida en mayo porque «la gente no quiere comprar desde la puerta», en pedido a que se permita el ingreso de consumidores a los locales.

Comerciantes de indumentaria y calzado se unirán este martes al «percherazo» propuesto por el paseo comercial de la calle Güemes en pos de una flexibilización laboral en un rubro, que ante el retroceso a Fase 3 debe vender desde la puerta del local. La protesta se llevará a cabo en todos los centros comerciales de la ciudad, entre las 17 y las 18.

«Será una juntada pacífica. Sacar los percheros a la vereda, los maniquíes o una mesa y protestar para poder atender porque así no se puede seguir más», explicó la referente del sector, María de los Ángeles Liberati.

En referencia a los motivos del reclamo, que tuvo su primera edición en mayo, se basan en el ingreso de los consumidores a los locales. «Textil e indumentaria se ven especialmente afectados porque la gente no quiere, y no se puede, comprar desde la puerta«, sostuvo Liberati.

«Queremos trabajar. La situación es difícil de por sí porque no genera, muchos perdieron sus empleos y no tienen medios para comprar. Seguir generando deuda no es la idea«, añadió.

Asimismo, la referente aseguró que «queremos seguir respetando los protocolos a rajatabla y no creemos que porque dejemos entrar un cliente en el local eso afecte a la circulación del virus. De hecho se ve todos los días más gente amontonada en la puerta de los locales que adentro. Simplemente es cuestión de sentido común».

«El tema es que cada local que cierra es gente que se queda sin trabajo, no es un empresario que no gana plata. Nuestros empleados están más preocupados que nosotros porque ven que no hay caja diaria ni para subsistir», cerró Liberati.

Fuente: elmarplatense.com

Comentarios

comentarios