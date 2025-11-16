Un poco de lluvia, un poco de nubes: cómo estará el clima este domingo 16 de noviembre en Mar del Plata

Luego de las lluvias enmarcadas en el alerta amarillo emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se espera una jornada con una máxima que rozará los 24 grados y con menores probabilidades de tormentas.

La mañana se presentará con algunas lluvias aisladas y vientos con ráfagas de hasta 78 kilómetros por hora y una temperatura de 16 grados, que irá ascendiendo a lo largo del día

En la tarde, en tanto, la temperatura alcanzará su máximo esperado de 24 grados, a la par de un cielo parcialmente nublado. Las ráfagas, por su parte, ubicarán su intensidad a entre 32-41 km/h.

Para la noche, el termómetro indicará un descenso en la temperatura hasta los 18 grados, con vientos moderados de entre 23-31 km/h.

Fuente: Mi8

Comentarios

comentarios