En Necochea se realizó la apertura de sobres para la concesión del Derecho de Uso y Explotación del Camping Las Grutas. La iniciativa contempla el desarrollo de un complejo turístico bajo el concepto de glamping.

El acto tuvo lugar en el Salón de Actos “Dr. Domingo Taraborelli”. En este contexto, se evaluará si la propuesta cumple los requisitos formales antes de su posible tratamiento en el Concejo Deliberante.

Además, el proyecto prevé una concesión por veinte años. De este modo, se busca garantizar continuidad en la inversión y consolidar una oferta turística innovadora.

Un proyecto de glamping en Necochea busca impulsar el ecoturismo con un complejo sustentable en el Camping Las Grutas. Foto: Sendero Regional.

Infraestructura moderna en armonía con el entorno natural

El plan incluye la instalación de doce unidades habitables. Estas se dividirán en seis estándar y seis de categoría superior, algunas con jacuzzi.

Asimismo, las estructuras estarán construidas con materiales resistentes y aislantes. Esto permitirá asegurar confort térmico y durabilidad sin afectar el entorno.

Por otro lado, se proyectan unidades adicionales para eventos especiales. En consecuencia, se ampliará la capacidad del complejo sin alterar su diseño ecológico.

Diseño sustentable y espacios de bienestar

Uno de los ejes centrales será el respeto por el ambiente. Por ello, los senderos internos tendrán un trazado natural con terminaciones en piedra blanca.

Además, el predio contará con una vivienda para casero, lo que facilitará el mantenimiento continuo. Esta presencia garantizará el cuidado permanente del espacio.

Entre las instalaciones destacadas se encuentra un domo de usos múltiples con capacidad para hasta 100 personas. A esto se suma una biopiscina que funcionará sin químicos, mediante filtración natural con plantas.

Asimismo, se proyecta un domo de bienestar destinado a spa, yoga y meditación. También se prevé otro espacio similar para la realización de eventos.

Un proyecto de glamping en Necochea busca impulsar el ecoturismo con un complejo sustentable en el Camping Las Grutas. Foto: Sendero Regional.

Las ventajas del ecoturismo

El desarrollo del ecoturismo ofrece múltiples beneficios ambientales y sociales. En primer lugar, promueve un uso responsable de los recursos naturales.

Además, fomenta la conservación de los ecosistemas al integrar infraestructura con bajo impacto. Esto permite preservar paisajes y biodiversidad.

Por otro lado, impulsa economías locales sostenibles. En consecuencia, genera empleo sin comprometer el equilibrio ambiental.

Asimismo, fortalece la conciencia ambiental en los visitantes. De este modo, se promueve una relación más respetuosa con la naturaleza.

Proyección y desafíos para el turismo sustentable en Necochea

El proyecto contempla un plazo de obra de tres años. Durante la primera etapa se ejecutará la infraestructura principal, mientras que las siguientes incluirán ampliaciones.

Sin embargo, su concreción dependerá de la aprobación administrativa correspondiente. Por lo tanto, el proceso institucional será determinante.

Finalmente, la iniciativa busca posicionar a Necochea como un destino de turismo sustentable. En este sentido, el glamping se presenta como una alternativa que combina confort y respeto por el ambiente.

Fuente: Noticias Ambientales

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