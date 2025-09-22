Una encuesta muestra el deterioro en el apoyo al Gobierno y la mayoría pide un cambio de rumbo en la gestión

Un sondeo de la consultora Opina Argentina revela que la desaprobación alcanza el 58%, marcando el cuarto mes consecutivo de deterioro y reflejando el creciente descontento social en vísperas de las elecciones generales. Es el peor registro desde diciembre de 2023

A pocas semanas de las elecciones generales, el Gobierno computa los peores números de aprobación desde la asunción del presidente Javier Milei. Una reciente encuesta publicada por la consultora Opina Argentina marca que el 58% de las personas consultadas evalúa de manera negativa la actual administración, dato que refleja un declive de cuatro meses consecutivos.

“Durante septiembre, se acentúa el proceso de deterioro de los indicadores de opinión sobre la gestión del Gobierno nacional”, refleja en primer término el estudio nacional hecho por la consultora que conduce Facundo Nejamkis. El estudio fue realizado de manera online con 1.566 casos a nivel nacional entre el 12 y el 14 de este mes.

La evaluación positiva de la gestión de Gobierno alcanzó mínimos históricos de la gestión Milei. Mientras que el 58% de los encuestados la ponderó negativamente, un 39% lo hizo de manera positiva. Este último dato implica una baja de 3 puntos porcentuales respecto al mes anterior. Como dato a destacar, el estudio se realizó la semana siguiente a las elecciones bonaerenses, en las que el Gobierno sufrió un duro revés.

La evaluaión de la gestión de Javier Milei según la encuesta de septiembre de Opina Argentina

En esa línea, el 70% de quienes votaron a La Libertad Avanza en el balotaje de 2023 continúa valorando la gestión mileísta y un 25% dejó de hacerlo. “El malestar alcanza a la propia base de votantes libertaria”, agregó Opina Argentina.

La estrategia comunicacional del Gobierno experimentó un giro notable en los últimos días, alternando entre el reconocimiento de errores, la búsqueda de apoyo y la denuncia de supuestos intentos de desestabilización por parte de la oposición. Este vaivén discursivo se intensificó tras la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires y el posterior revés legislativo en el Congreso, episodios que profundizaron la crisis política y económica que enfrenta la administración de Javier Milei.

En el contexto de una economía en deterioro, el oficialismo optó por una combinación de autocrítica y confrontación. Tras el resultado adverso en Buenos Aires, Milei adoptó un tono más moderado, admitió fallos y se dedicó a ofrecer explicaciones públicas. Uno de los gráficos de la encuesta de Opina Argentina de septiembre. Solo el 39% de los encuestados apoya el rumbo de la gestión de Javier Milei

Sin embargo, la dinámica cambió radicalmente después de la derrota parlamentaria, cuando el Presidente y su equipo endurecieron su postura, acusando a la oposición de intentar desestabilizar al Gobierno y permitiendo que militantes y funcionarios afines intensificaran los ataques verbales contra dirigentes de otras fuerzas políticas, incluidas aquellas que hasta hace poco colaboraban con el oficialismo.

“Todas las áreas de gestión decaen en relación al mes anterior”, marca el resumen de la encuesta. La política de seguridad (con 42% de imagen positiva), la exterior (41%) y la económica (41%) son las mejores valoradas. Sin embargo, esta última decayó dos puntos respecto a julio. Como caso excepcional, el segmento de seguridad creció un punto, siendo la única que varió positivamente en todo el estudio.

El sondeo también capta el impacto del escándalo de los audios de Diego Spagnuolo, el exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS): la consideración positiva de la política anticorrupción bajó cuatro puntos respecto a agosto, una de las caídas más pronunciadas de toda la encuesta junto a la política en obra pública y la de ayuda hacia los más pobres. Las políticas hacia los jubilados bajaron tres puntos en la evaluación social, teniendo solo 27% de imagen positiva. El 69% de los encuestados pide cambios en el rumbo de la gestión libertaria

Ante el impacto en prácticamente todos los ámbitos de la gestión, un 69% de los encuestados respondió que Javier Milei debería hacer un cambio de rumbo en su administración. Solo un 27% dijo que no debería haber variaciones. En ese punto, la respuesta entre votantes de Milei en el balotaje de 2023 que piden modificaciones asciende al 50%, mientras que un 46% se mostró conforme con el estado actual.

“Una abrumadora mayoría cree que el Presidente debería imprimirle un cambio de rumbo a su gestión. Esta impresión es compartida por 1 de cada 2 votantes de Milei del balotaje 2023″, concluye el sondeo.

La reciente escalada de tensión política y económica en Argentina llevó al primer mandatario a introducir modificaciones en la estructura de su gobierno, aunque mantiene inalterado el rumbo de su programa económico. Mientras los mercados reaccionan con inquietud y el dólar, los bonos y el riesgo país experimentan movimientos al alza, el oficialismo busca proyectar una imagen de control y estabilidad, sin implementar transformaciones de fondo en su estrategia económica.

En línea con ese clima, la confianza del consumidor en Argentina registró en septiembre una nueva baja, con un retroceso de 0,33% respecto de agosto, de acuerdo con el Índice de Confianza del Consumidor (ICC) elaborado por la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT). El mes anterior, el indicador había caído 13,9%, marcando uno de los valores más bajos en meses recientes.

Por otro lado, el Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) de agosto de 2025 se ubicó en 2,12 puntos, lo que representa una caída del 13,6% respecto al mes anterior y del 16,5% en comparación con el mismo mes del año pasado. “La confianza en el gobierno alcanza su valor más bajo desde el inicio del mandato de Javier Milei”, advierte el informe publicado por la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella.

Fuente: Infobae

Comentarios

comentarios