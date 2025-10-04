Una multitud participa de la peregrinación a Luján 2025: el recorrido, los horarios y todo lo que necesitás saber

La 51ª edición de la caminata hacia la Basílica de Luján se lleva a cabo bajo el lema «Madre, danos amor para caminar con esperanza». Hay puestos sanitarios, puntos de hidratación y acompañamiento espiritual.

La Peregrinación Juvenil a Luján 2025 se lleva a cabo este sábado bajo el lema “Madre, danos amor para caminar con esperanza”, y congrega a miles de fieles de todo el país. Es la edición número 51 y, como cada vez, cuenta con un extenso operativo de seguridad, salud y asistencia para acompañar a quienes emprendan los 60 kilómetros de caminata hasta la Basílica de Nuestra Señora de Luján, patrona de la Argentina.

Muchos participantes suelen sumarse directamente desde la estación de trenes de Liniers, lo que facilita la llegada desde distintos puntos del área metropolitana. A lo largo del trayecto habrá más de 60 puestos de apoyo, con asistencia médica, espacios de hidratación y baños químicos. Además, voluntarios y miembros de Cáritas estarán disponibles para orientar y brindar ayuda a quienes lo necesiten

Bajo el lema “Madre, danos amor para caminar con esperanza”, la organización busca que la experiencia sea de encuentro, fe y comunidad. Durante la noche, varios grupos parroquiales animarán el camino con música y oraciones, mientras que equipos de la Cruz Roja y de distintos hospitales estarán preparados para atender emergencias.

La llegada a la Basílica de Luján está prevista para la mañana del domingo, con la tradicional misa central a las 7 de la mañana. Como cada año, la invitación está abierta a todos: jóvenes, adultos y familias que deseen participar de esta manifestación de fe.

