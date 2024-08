Una necochense estudiante de ingeniería fue seleccionada por Huawei y viajará a El Salvador

Joaquina Migueles tiene 21 años, es oriunda de Necochea, provincia de Buenos Aires, y cursa 4to año de la carrera Ingeniería en Energía Eléctrica en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Es una de los nueve participantes de Argentina con mejores resultados que fueron elegidos para viajar a El Salvador, en el marco del Programa educativo «Semillas para el Futuro 2024» (Seeds for the Future), de Huawei.

Además, Celeste Rusconi, alumna de Ingeniería En Computación, y Luis Valentín Domé, alumno de la Facultad de Informática, recibieron este jueves último un certificado por su participación. Fue durante un acto que realizó la empresa en la que estuvieron presentes el presidente de la UNLP, Martín López Armengol, y el decano de la Facultad de Ingeniería, Marcos Actis.

Este año la competencia consiste en un curso intensivo sobre 5G, Cloud e Inteligencia Artificial, impartido por especialistas de la compañía de telecomunicaciones.

En la primera fase el programa tuvo una duración de seis días, con clases de seis horas diarias, y contó con la participación de más de 150 postulados, de los cuales se seleccionaron alrededor de 80. Compitieron estudiantes de Argentina, Uruguay y Paraguay.

Al finalizar el curso, los participantes con mejor desempeño fueron seleccionados para viajar a El Salvador, entre el 26 y el 30 de agosto próximos, para la siguiente fase del programa, donde deben diseñar una solución socio-ambiental «Tech For All» (Tecnología para todos). El objetivo es competir a nivel regional por la financiación del proyecto y un viaje a China.

“En 2023 me inscribí en el programa Semillas para el Futuro, el cual exige ser un estudiante avanzado (a partir del tercer año de carrera) y contar con un buen nivel de inglés, requisito que cumplí gracias a haber tomado clases desde los cuatro años y haber aprobado dos exámenes internacionales, First y Advanced de Cambridge. Sin embargo, no fui seleccionada en esa oportunidad, sino en 2024”, afirmó Joaquina, que por razones personales no pudo estar presente en la ceremonia.

La estudiante afirmó que “el contenido del curso fue extenso, pero muy enriquecedor”. Y agregó que se inscribió en la competencia porque siente una gran curiosidad por el mundo de la inteligencia artificial y cómo impactará tanto en los ingenieros como en la sociedad en el futuro. “Esta tecnología es una herramienta poderosa que puede enriquecer mi formación como ingeniera, especialmente al ser impartida por una empresa de la relevancia de Huawei. Dado que la tecnología avanza rápidamente, considero esencial comenzar a formarme en áreas como la inteligencia artificial, que ya está moldeando el presente y definirá el futuro. En lugar de temer a esta herramienta, quiero aprender a dominarla y aprovechar al máximo sus posibilidades”, reflexionó.

En tanto, Celeste comenzó a estudiar Ingeniería en Computación en 2021, con excelentes resultados, y a su vez este año inició la carrera de Ciencia de Datos también en la UNLP. La joven se desempeña en el ámbito de las ciencias económicas desde hace 7 años. “Mi pasión es el análisis y resolución de problemas a través de distintas herramientas tecnológicas que permitan romper con los paradigmas procedurales y buscando cursos de acción eficientes y probables”, señaló la estudiante.

Ingeniería, un semillero del programa de Huawei desde sus inicios

Semillas para el Futuro busca acercar los últimos conocimientos en materia de telecomunicaciones a estudiantes de todo el mundo. En Argentina, el programa se implementó por primera vez en 2017. Marcos Actis recordó que, desde entonces, “varios alumnos de nuestra institución han tenido una activa participación en el concurso”.

Ese fue el caso de Damián Pedraza, quien viajó a China en 2017. En tanto, Galo Ertola Urtubey conoció el país asiático en 2019. Por último, Micaela Pokorny Alfaro y Erika Laskouski, quedaron entre los finalistas de las ediciones 2020 y 2021 (durante la pandemia Covid-19) y asistieron en 2023 a un encuentro de ex alumnos del programa en Bogotá (Colombia).

Durante el acto organizado por Huawei, López Armengol reflexionó: “El mundo de hoy, el valor compartido, todas nuestras actividades están legitimadas por la sociedad a partir de lo que le brindamos a la misma; y esta experiencia refleja el compromiso con la innovación y el desarrollo del talento en tecnología”.

