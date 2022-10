Una policía especial para recitales y partidos: De qué se trata el proyecto de Axel Kicillof

Luego de la represión que realizó la Policía Bonaerense en La Plata durante el partido de Gimnasia contra Boca, que se cobró una víctima fatal, el gobernador Axel Kicillof repudió el hecho pero marcó que es «muy complejo de resolver» el accionar desmedido de los agentes. Por ese motivo, propuso crear un cuerpo de policía especial que se especialice en seguridad para eventos masivos.

«Por más que yo asuma una posición de no a la violencia institucional, esto no se resuelve en dos minutos. Estamos haciendo cambios muy profundos, pero no olviden que en 2021 rodearon la residencia donde vivo con mi familia. La situación de la policía de la provincia de Buenos Aires no es nueva. Nosotros llevamos adelante cambios coyunturales», afirmó el mandatario provincial en una entrevista con C5N.

Allí, explicó que en un operativo policial para eventos deportivos como el del jueves quien está a cargo es el jefe de la departamental, que convoca a agentes de diferentes fuerzas, lo que finalmente resulta problemático. «Algunos agentes vienen de la comisaría de acá, otros de la mujer, otros de infantería, otros de la UDI. Se arma un número pero no un cuerpo que está preparado para esto», indicó el Gobernador.

«No hay un cuerpo para espectáculos deportivos, quizás un partido tendría que tener un cuerpo especial. Hoy la policía no tiene esa capacidad», reconoció el mandatario y aseguró que «la idea es crear un cuerpo especial, con un entrenamiento especial, probablemente una retribución distinta y al mismo tiempo con jefaturas claras».

«Esto tendría que estar más especializado y más profesionalizado», insistió el Gobernador, quien reconoció que hasta el momento no pudo llevar adelante ese cambio ya que para lograrlo en lo inmediato debería retirar agentes de las calles, que ya tienen un déficit policial.

No más gases lacrimógenos, el único cambio inmediato

Más allá de las medidas «de fondo» para los problemas estructurales que marcó Axel Kicillof, el mandatario provincial también aseguró que hubo cambios inmediatos luego de la represión contra los hinchas de Gimnasia. El principal de ellos tiene que ver con la determinación de que la Policía Bonaerense no pueda utilizar más gases lacrimógenos como elemento disuasivo en eventos deportivos.

Por otro lado, el Gobernador dijo que la única manera de actuar luego de una represión es no esconder el hecho y poner la gestión a disposición de la Justicia para que determine qué ocurrió y luego tomar medidas. «Nosotros le damos esto en la justicia, que es la que tiene que actuar. Porque de otra forma, sumarísima, uno puede cambiar cabezas y no cambiar nada», marcó.

«Son temas de muchísima complejidad para resolverlos, ojalá se pudieran resolver con un chasquido o rodando cabezas», sostuvo y recordó que la Policía Bonaerense tiene una «larga historia» de episodios oscuros y trágicos.

«No estoy conforme con esa historia y esa imagen que tiene ésta policía. No pensemos que esto se puede resolver mágicamente. No es cuestión de que en dos minutos se puedan cambiar todos los mandos. Es hacer una transformación, marcar un rumbo y seguirlo», aseguró.

Por último, Axel Kicillof respaldó el trabajo del cuestionado Sergio Berni al frente del Ministerio de Seguridad y en la noche del jueves. «El Ministro está esperando la declaración de la Justicia. No está tapando nada, no se está resistiendo, todo lo contrario», aseguró.

FUENTE: Infocielo

