Una vez más, Aldosivi perdió en casa

Recibiendo a unión de Santa Fe, Aldosivi cerro su participación en la copa Diego Armando Maradona en condición de local con el curioso récord de haber obtenido más puntos fuera del Minella que en condición de local, amén de mencionar que en mar del plata no ganó en los últimos 10 meses.

Para no contradecir ese refistro, a los 5 minutos, el Tatengue abrió el marcador cuando nada había hecho. Una vez más , los desacoples defensivos, permiten a la visita hacerse presente en el marcador. En lo s 40 minutos que siguieron hasta el descanso, Aldosivi mostró tener partitura pero los intérpretes no estuvieron a la altura. Pases fallidos, centros mal tirados y un poco regalado en defensa, describen los sucesos de la primera etapa. Párrafo aparte merece Fabian Assman que por cuestiones tácticas, mando al banco a al portero habitualmente titular, Luciano Pocrnjic. Fue Assman quien evito en tres ocasiones muy claras que el marcador fuese más amplio.

Metió mano Hoyos Y Aldosivi tuvo otra actitud al iniciar el segundo tiempo. Hasta los 20 minutos fue dinámico, explosivo pero como siempre le faltó fineza al momento de definir. Hizo circular el balón abrió el frente e incomodó a la visita haciéndole perder el orden que había mostrado, incluso, permitió que el Portero visitante se luciera en dos disparos realmente riesgosos. Hasta el minuto 32, el partido cayó en cierto letargo con avances y réplicas de ambos de una tibieza somnífera. Una mano de Vera, dio a Aldosivi la chance de empatar vía ejecución de los once pasos. Poco la alegria. En la siguiente jugada, Cañete ejecutó con maestría un tiro libre desde 25 metros y puso el 2-1 para Unión. Intento Aldosivi hasta el final con más ímpetu que claridad No pudo o no supo. Sobre la hora la visita estiró el acote y el Tiburón cerró su participación de local con las manos vacías.

