Unas 900 escuelas primarias bonaerenses sumarán más horas de clase

La provincia de Buenos Aires adhirió a la quinta hora de clases para escuelas públicas primarias a través de un convenio con la Nación. Junto al nuevo esquema que involucra a más de 650 establecimientos, se firmó el pase de 261 colegios al esquema de jornada completa (pasarán de 4 a ocho horas diarias), lo que implicará en total que más de 900 colegios aumenten su carga horaria.

La firma fue encabezada este lunes por el ministro de Educación de la Nación, Jaime Perczyk y su par bonaerense, Alberto Sileoni. Previamente, los ministros se habían reunido con el gobernador Axel Kicillof para analizar la realidad educativa bonaerense.

En diálogo con los medios, el titular de Educación provincial, Alberto Sileoni explicó el recorrido que posibilitó los acuerdos con gremios y comunidades educativas: “La Nación hace cuatro meses lanzó una iniciativa muy positiva que era la posibilidad de incrementar la jornada con un financiamiento importante a cargo de la Nación. Desde el primer día pensamos que era una medida que para los bonaerenses venía muy bien” dijo.

“Era de difícil implementación y por eso nos tomamos un tiempo. Hoy felizmente hemos llegado a que 261 escuelas públicas de nivel primario van a pasar de jornada simple a jornada completa (de 4 horas a ocho) y 653 escuelas de jornada simple van a tener una hora más de clase. Esto entre uno y otro camino, involucra alrededor de 255 mil chicos” valoró.

De acuerdo a los datos ofrecidos por el funcionario de Axel Kicillof, se pasará de “un 10% de chicos en escuelas con más tiempo que la jornada simple al 30%. Hemos dado un salto muy importante. Uno de los objetivos del sexenio hasta el 2027 era llegar a ese objetivo” aseguró.

Sobre los beneficios de la mayor carga horario, priorizó: “No es exclusivamente con un reforzamiento por la pandemia. Esa quinta hora nos vendrá muy bien para reforzar lengua, matemáticas, lectura comprensiva que era un problema advertidas antes de la pandemia. Y en las 261 de jornada completa ya hay una caja curricular que ya venimos desarrollando en otras escuelas con la incorporación de deportes y arte” dijo Sileoni.

Además, precisó los tiempos de implementación: “La expectativa es comenzar los primeros días de octubre y la evaluación siempre será positiva porque más horas de clase siempre son bienvenidas y ver si podemos incrementar este número para el año que viene” valoró.

“Estamos sumando 110 mil horas de enseñanza por día en la provincia”

Por su parte, el ministro de Educación de la Nación, Jaime Perczyk, se refirió al impacto de la quinta hora de clases a nivel país y en territorio bonaerense: “Estamos logrando más del 60% de las escuelas primarias públicas en la Argentina tienen 25 horas de clases semanales. Eso eleva el piso muchísimo y reduce la desigualdad. Se nivela para arriba y esto ha sido siempre de acuerdo con los gremios. La van a dar a esa hora con aumento salarial y como corresponde” advirtió.

“Es una inversión muy importante. Estamos sumando 110 mil horas de enseñanza por día en la provincia de Buenos Aires y 5 millones de horas de enseñanza en todo el país. Estamos garantizando condiciones para que los chicos aprendan” agregó.

Seguidamente, Alberto Sileoni volvió a tomar la palabra y se refirió a las discusiones con los sindicatos: “Una medida de esta naturaleza no puede ser tomada sino es consenso con las organizaciones gremiales. No puede haber sufrimiento institucional ni ningún docente al que se obligue a tomar una quinta hora sino lo quiere. Nadie altera el contrato original de trabajo. No hay un conflicto sobre el incremento de horas con las organizaciones gremiales ni de las comunidades” afirmó.

Sobre la distribución de los colegios bajo el nuevo régimen, precisó: “Son 900 y pico de escuelas. Algo más de 300 son escuelas rurales y el resto urbanas, tanto del AMBA como del interior. Venimos sensibilizando a las comunidades”.

Los datos concretos de la nueva carga horaria en escuelas de la provincia

A partir de la firma del Convenio entre la DGCyE y el Ministerio de Educación de la Nación

261 escuelas pasarán de Jornada Simple a Jornada Completa; a estas escuelas asisten 43.938 estudiantes.

653 escuelas de jornada simple adicionarán una hora diaria de clases diaria, pasando a una jornada escolar de 25 horas semanales; a estas escuelas asisten 211.534 estudiantes.

En total, 914 escuelas ampliarán su jornada escolar, favoreciendo la trayectoria educativa de 255.472 estudiantes.

Esto representa a una de cada cuatro (25,1%) de las escuelas estatales que hasta el momento tenían jornada simple, y el 23,2% de su matrícula.

FUENTE: Infocielo

Comentarios

comentarios