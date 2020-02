Unidad y vocación de gobierno fueron los ejes del multitudinario acto radical en Mar del Plata

Más de mil personas colmaron el club Quilmes de la ciudad de Mar del Plata. Los principales referentes partidarios coincidieron en la importancia de la “unidad estratégica” de la coalición Juntos por el Cambio.

Con una gran contundencia en la convocatoria y en los discursos de los principales referentes delpartido, las conducciones de la UCR nacional y provincial se reunieron en la ciudad de Mar del Plata. El cierre estuvo a cargo del presidente del Comité Nacional, Alfredo Cornejo, quien sostuvo que “el radicalismo tiene que ser protagonista en Juntos Por el Cambio, en miras a las próximas elecciones legislativas y a las presidenciales de 2023”.

En el acto, que abrió el presidente de la UCR local, Ariel Martínez Bordaisco, estuvieron, además de Cornejo, el ex vicegobernador bonaerense Daniel Salvador, el jefe del bloque de diputados provinciales de Juntos por el Cambio, Maximiliano Abad, la presidenta del bloque de concejales locales, Vilma Baragiola, y la visita destacada del ex senador y ex titular del partido,Ernesto Sanz. También acompañaron con sus saludos desde la distancia el senador nacional Luis Naidenoff y el jefe del interbloque radical de diputados nacionales, Mario Negri.

“El encuentro reflejó que nuestro partido tiene una gran visión del presente y del futuro, de lo que pasó en las urnas y de su rol fundamental en la alternancia democrática. La unidad del espacio que se conformó en 2015 es estratégica para el país. Por eso, más radicalismo en Juntos por el Cambio, más identidad propia en la coalición, y vocación de gobierno y de protagonismo en la Argentina que viene son las consignas que, desde Mar del Plata, dimos a todo el país”, manifestó Ariel Martínez Bordaisco.

“La consolidación de una alternativa a cualquier pretensión hegemónica del gobierno actual no sólo es una inquietud partidaria, sino la responsabilidad de un espacio político con casi 129 años de historia con el país. Y por eso celebro que todos los referentes nacionales, provinciales y locales nos hayamos unido para dar ese mensaje. Mar del Plata es el lugar donde empezamos a dar los primeros pasos hacia el futuro”, concluyó Bordaisco.

