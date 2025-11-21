Uriel Lozano se presenta en Mar del Plata

Con más de 25 años de camino en la música, Uriel Lozano es una de las voces de la música romántica y tropical más destacadas de la escena nacional. Recordado por ser parte del grupo Trinidad ante el fallecimiento de Leo Mattioli, el cantante santafesino consolidó su camino solista. En la actualidad se encuentra en un momento de gran expansión profesional. Ha lanzado nuevos feats con figuras de la música como La Mona Jiménez, Luciano Pereyra, Q’Lokura y La Konga, además de estar por comenzar una gira por España y un esperado recital en el Teatro Gran Rex de Buenos Aires el 5 de diciembre.