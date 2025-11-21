Uriel Lozano se presenta en Mar del Plata

La voz de la música romántica tropical, Uriel Lozano, regresa a Mar del Plata con un único show y último del año en la ciudad. La cita será el próximo 22 de noviembre – 20hs – en Club Once Unidos (Belisario Roldán 52). Uriel Lozano presentará un repertorio que combina sus clásicos inolvidables con sus más recientes lanzamientos. Entradas a la venta por sistema ArticketY puntos de venta: La Casa de las Guitarras: Belgrano 3420 – Mar del PlataCONEX: San Martín 3263 – Mar del PlataADN Store: Calle 61 N° 2813 – Necochea
Con más de 25 años de camino en la música, Uriel Lozano es una de las voces de la música romántica y tropical más destacadas de la escena nacional. Recordado por ser parte del grupo Trinidad ante el fallecimiento de Leo Mattioli, el cantante santafesino consolidó su camino solista. En la actualidad se encuentra en un momento de gran expansión profesional. Ha lanzado nuevos feats con figuras de la música como La Mona Jiménez, Luciano Pereyra, Q’Lokura y La Konga, además de estar por comenzar una gira por España y un esperado recital en el Teatro Gran Rex de Buenos Aires el 5 de diciembre.