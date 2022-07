Usar y mantener una camioneta 0km es más barato que viajar en taxi: ¿Cuánto cuesta el transporte en Mar del Plata?

Según estimaciones elaboradas desde el propio municipio, se proyecta que en el año 2023 la población marplatense alcanzaría los 665.357 habitantes. Todas estas personas se vuelcan diariamente a los 205 km2 que ocupa el ejido urbano para trasladarse desde sus domicilios a sus lugares de trabajo y viceversa.

Cada uno de estos traslados tiene un costo que varía en función del medio de transporte que utilizan, ya sea por elección o por necesidad, dentro de sus posibilidades económicas. Con el uso cotidiano de los distintos medios de transporte, suele darse la situación en la que los ciudadanos no son conscientes del valor que tiene ese costo diario que asumen, ni del impacto que tiene en sus bolsillos. Incluso puede llegar a darse el caso en el que la elección de un medio por sobre otro tenga un impacto determinante en su bienestar y tranquilidad económica.

Desde Portal Universidad nos propusimos conocer esos distintos valores y analizar cuánto cuesta moverse por la ciudad de Mar del Plata, tanto en el caso en el que se utiliza el transporte público de la ciudad (colectivos y taxis) así como en el caso de los vehículos particulares: Moto, auto y camioneta.

Como el colectivo tiene la misma tarifa independientemente de la distancia que se recorra, para poder hacer esta comparación, fue necesario establecer una distancia de recorrido promedio. Para ello se tomó como referencia la distancia desde núcleos urbanos situados cerca de la periferia hacia la intersección de la avenida Luro con la calle San Luis, ubicada en el centro de la ciudad.

Por ejemplo, la distancia desde Fortunato de la Plaza y Avenida de los Trabajadores al centro de la ciudad es de 9 km, mientras que desde Constitución y Ruta 2 es de 7,6 km, de Jacinto Peralta Ramos y Mario Bravo, 7,3 km y de Champagnat y Vértiz 7,8 km.

Para poder establecer un supuesto, con estos datos se fijó una distancia de recorrido promedio de 8 km, que deberá duplicarse para obtener un cálculo de la distancia diaria (ida y vuelta) transitada por gran parte de los marplatenses.

El costo del Transporte Público

La respuesta más sencilla al costo de moverse por la ciudad la podemos obtener del valor del boleto de colectivo. Para recorrer esos 16 kilómetros diarios, si el pasajero tiene la suerte de utilizar una sola línea, tendrá que afrontar un gasto de 74,38 pesos por tramo y eso le significará un costo diario de 148.76 pesos o 9,29 pesos por kilómetro recorrido.

En el caso del Taxi, tras el aumento que entró en vigencia el 27 de junio pasado, la bajada de bandera se estableció en 210 pesos y luego se computan 14 pesos por cada 160 metros de recorrido. Estos valores, aplicados a nuestro recorrido promedio, arrojan un valor de 910 pesos por tramo. Esto significa que ir y volver al centro con este servicio tendrá un costo diario de 1820 pesos o 113,75 pesos por kilómetro recorrido, más de 10 veces más que hacerlo en colectivo.

¿Y si tengo mi propio vehículo?

El cálculo se complejiza cuando se intenta analizar el costo de utilizar un vehículo propio porque aparecen en escena otras variables. En primer lugar, es necesario contar con un seguro obligatorio por ley y se debe realizar la verificación técnica vehicular una vez al año, así como se deberá abonar una suma anual en concepto de patente al Estado.

Estos gastos fijos anuales, que existen independientemente de cuánto uso se le dé al vehículo, varían en función de las características de cada modelo particular. No paga lo mismo un auto compacto que una camioneta 4×4 y las diferencias entre el tributo que paga un 0km son muy diferentes a las que abona un rodado que ya tiene unos años en la calle.

En el caso de los vehículos con más de 10 años de antigüedad, la patente se municipaliza y el gasto se reduce aún más e incluso en el caso de vehículos con más de 25 años, no se paga más patente. Asimismo, es importante considerar que cada vehículo tiene un consumo particular y no requerirá de la misma cantidad de combustible para realizar un mismo recorrido.

Por otro lado, si se piensa en el caso de trabajadores que desarrollan sus funciones en el microcentro de la ciudad, es importante considerar el costo del estacionamiento durante la jornada laboral. El estacionamiento medido en el centro de Mar del Plata tiene un valor de 54,10 pesos la hora y si lo extrapolamos a una jornada laboral, arroja un costo de $432,80 por día. En tanto, el valor de las cocheras presenta bastante dispersión en función de la ubicación y los servicios que ofrecen, pero se puede acordar un costo promedio de estadía mensual en 5 mil pesos, o 166,60 pesos diarios.

Quedarán fuera de este análisis variables que no pueden abordarse por su nivel de especificidad, como el impacto que tiene la forma de conducir de cada persona en el consumo de combustible y la inversión inicial a la hora de adquirir el vehículo. Esto se debe a que es un valor que fluctuará mucho, determinado en muchos casos por elecciones relacionadas con el estatus o el confort y no tanto con el costo de transportarse en sí.

Asimismo, esa inversión inicial se amortizará con el uso del vehículo y existirá una recuperación de ese costo al momento de vender el rodado. También dejaremos de lado los costos de mantenimiento que puedan surgir a partir de imprevistos, justamente porque son aleatorios y en el caso de los programables, como el cambio de aceite y filtros, si bien son fundamentales, hacerlos en tiempo y forma responde a una elección personal.

Casos testigo

Para realizar este análisis se decidió tomar como referencia los casos de los vehículos que ostentan récords de ventas en el mercado local. Por esta razón, se evalúan datos correspondientes a un vehículo compacto, una Pick-up y una moto. Asimismo, para hacer estos cálculos se tuvo en cuenta el valor de los combustibles al 14/7/2022 en las estaciones de YPF: $142,40 la nafta súper, $173,10 la nafta premium, $143,20 el diesel y $201 el diesel premium.

Auto: Volkswagen Gol Trend Trendline 1.6 nafta

Según su ficha técnica, este vehículo tiene un consumo de 1 litro cada 14,44 kilómetros recorridos. Si con una regla de 3 simple aplicamos este dato a nuestro recorrido diario de 16 km, podemos conocer que, al utilizar nafta súper, tenemos un gasto de $157,78 diarios y si utilizamos nafta premium $191,80. Esto significa que el valor de consumo por kilómetro oscila entre 9,86 y 11,98 pesos.

A este costo es necesario sumar el costo de la patente. En caso de desconocer este valor, se puede calcular mediante una fórmula publicada en la página web de ARBA. En el caso del Gol Trend 0km se deben abonar $135.811 al año, es decir 372,08 pesos por día. En el caso del mismo vehículo pero usado modelo 2011, antes de ser municipalizado, se deben abonar $59,326 anuales, es decir, 162,53 pesos por día.

A esto debemos sumarle el costo de la Verificación Técnica Vehicular, (VTV), que es de $2150 pesos al año ($5,89 por día) y el seguro contra terceros simple obligatorio por ley, que ronda en promedio los 30 mil pesos anuales ($82,19 por día).

Al sumar todos estos valores, podemos concluir que circular con este vehículo por la ciudad de Mar del Plata tiene un costo diario que oscila entre $645,95 (0km, nafta premium, no paga VTV) y $408,37 (usado, nafta súper). El costo total por kilómetro se encuentra entre $25,52 y $40,37.

Camioneta: Toyota Hilux 2.8 TDi 4X2

Según su ficha técnica, este vehículo tiene un consumo de 1 litro de gasoil cada 10,1 kilómetros recorridos. Aplicado a nuestro recorrido diario de 16 km, podemos conocer que, al utilizar diésel común tenemos un gasto de $226,84 diarios y si utilizamos diésel premium $318,40. Esto significa que el valor de consumo por kilómetro oscila entre $14,17 y $19,90 pesos por kilómetro.

En concepto de patente se deben abonar $387.156 al año para el 0km, es decir 1060,70 pesos por día. En el caso del mismo vehículo pero con 10 años de uso, antes de ser municipalizado, se deben abonar $155.127 anuales, es decir, 425 pesos por día.

A esto debemos sumarle el costo de la VTV, que en este camioneta que no supera los 2500 kg, también es de $2150 pesos al año ($5,89 por día) y el seguro contra terceros simple obligatorio por ley, que ronda en promedio los 60 mil pesos anuales ($164,38 por día).

Al sumar todos estos valores, podemos concluir que circular con este vehículo por la ciudad de Mar del Plata tiene un costo diario que oscila entre $1543,48 (0km, diesel premium, no paga VTV) y $821,99 (usado, diesel común). El costo total por kilómetro se encuentra entre $51,37 y $96,83.

Moto: Gilera Smash 110 cc

Según su ficha técnica, este vehículo tiene un consumo de 1 litro cada 40 kilómetros recorridos. Este dato, aplicado a nuestro recorrido diario de 16 km, permite conocer que, al utilizar nafta súper tenemos un gasto de $56,96 diarios. Esto significa que el valor de consumo por kilómetro es aproximadamente de 3,56 pesos.

En concepto de patente se deben abonar $4.200 al año, es decir 11,50 pesos por día. En el caso del mismo vehículo pero con 10 años de uso, antes de ser municipalizado, se deben abonar $2.100 anuales, es decir, 5,75 pesos por día.

A esto debemos sumarle el costo de la VTV, que es de $645 pesos al año ($1,76 por día) y el seguro contra terceros simple obligatorio por ley que ronda en promedio los 4 mil pesos anuales ($11 por día).

Al sumar todos estos valores, podemos concluir que circular con este vehículo por la ciudad de Mar del Plata tiene un costo diario que oscila entre $79,46 (0km, nafta super, no paga VTV) y $75,47 (usado, nafta súper). El costo total por kilómetro se encuentra entre $4,96 y $4,71.

Algunas conclusiones en base al recorrido planteado

–La forma menos costosa de trasladarse por la ciudad es en moto ($4,71 por km) y este valor es casi la mitad de lo que cuesta viajar en colectivo ($9,29 por km)

-Viajar en auto 0km cuesta 4 veces más que hacerlo en colectivo, si viaja un pasajero solo. ($40,37 contra $9,29). Si se comparte el auto o se traslada una familia de 5 personas, el costo por pasajero se reduce a $8,07 por km).

–La forma más costosa de circular por la ciudad es en Taxi, con un costo de $ 113,75 por kilómetro. Es 16,92 pesos por kilómetro más caro que circular en una camioneta recién sacada del concesionario.

–Viajar en una camioneta usada tiene un costo similar a hacerlo en un auto compacto 0km ($51,37 contra 40,37 por km).

–Si al vehículo particular más costoso de este análisis se le computan los $166,60 diarios de estadía en una cochera, se obtiene un costo de $106,89 por kilómetro. Este costo sigue siendo inferior a viajar en taxi ($113,75 por kilómetro).

–Cuanto mayor es la distancia que se viaja en los vehículos particulares, más se amortizan los gastos diarios fijos de seguro y patente, que son los que más afectan al costo. El punto de equlibrio entre el costo del taxi y la camioneta 0km se encuentra en los 6 kilómetros por tramo ($122 por km). En el caso de recorrer distancias más cortas, será más conveniente hacerlo en taxi y por encima de esa distancia, siempre será mas barato hacerlo en camioneta.

FUENTE: Portal Universidad

