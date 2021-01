¿Usted comería ensalada de medusas?

En otras partes del mundo es común encontrar platos que lleven medusas entre sus ingredientes. Sin embargo en nuestro país, así como en el resto de América Latina, pensar en platos con “aguas vivas” resulta, por lo menos, extraño. Pero ¿cuán extraño? ¿Qué predisposición existe entre los comensales a incluir estos organismos en nuestros platos y sobretodo en nuestra economía? Un grupo de especialistas en medusas lleva adelante un estudio para evaluar la posibilidad de consumo de medusas en más de 15 países de América Latina.

En el mundo hay más de 10.000 especies de medusas y muchas de ellas suelen ser el plato principal de tortugas marinas, peces luna o tiburones ballena. Pero ¿qué sucede si platos como medusas rebozadas, en ensaladas o fritas comienzan a aparecer en las cartas de los restaurantes? Estos platos se consumen en diferentes países de Asia desde hace miles de años, sin embargo en el hemisferio occidental la mayoría de las personas se sorprenden al escucharlo y reaccionan mayormente con incredulidad o desagrado.

Agustín Schiariti, investigador adjunto y Alejandro Puente Tapia, becario postdoctoral, ambos pertenencientes al Gabinete de Zooplancton del Instituto Nacional de Desarrollo Pesquero (INIDEP) y miembros del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (IIMyC-CONICET, UNMDP) junto a la investigadora italiana y especialista en Ciencias Gastronómicas de la Universidad de Pollenzo, Luisa Torri, evalúan a través de una breve encuesta la actitud frente a este tipo de alimentos en países latinoamericanos.

Los especialistas buscan, a través de una encuesta breve, conocer la actitud de consumo de medusas y, además, mejorar la percepción de los consumidores, pescadores y funcionarios públicos a lo largo de 15 países de América Latina, y para ello cuentan con la colaboración de especialistas de Uruguay, Brasil, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Cuba y México.

El consumo de medusas con fines alimenticios permitiría el desarrollo de pesquerías alternativas generando fuentes de trabajo para las diferentes comunidades de pescadores artesanales. Además, como estos organismos deben procesarse cerca de los sitios de pesca, en plantas de procesamiento, esto se traduce en otras fuentes de trabajo más allá de la actividad pesquera en sí misma. Finalmente, el procesamiento de las medusas capturadas aporta valor agregado diversificando la industria pesquera y contribuyendo a mejorar la sustentabilidad de los recursos pesqueros más tradicionales.

El proyecto se desprende de la línea de investigación que lleva a cabo Schiariti en el cual estudia principalmente el rol ecológico que cumplen las medusas en los ecosistemas marinos. Previamente el biólogo describió las características generales del recurso, las diferentes técnicas de procesado y evaluó la calidad del producto obtenido y su aceptación en diferentes mercados asiáticos, lo que lo llevó a la conclusión de que la pesquería de medusas es posible en nuestro país. “A partir de entonces seguí impulsando este proyecto en el país y en la región. En el camino logramos estudiar la pesca de medusas de forma comparativa a lo largo de todo el continente desde un punto de vista biológico y pesquero. En esta oportunidad decidimos encarar aspectos, hasta ahora novedosos para mí, que intentan describir la actitud de los latinoamericanos frente al consumo de medusas como alimento”, detalla Schiariti.

El investigador explica que evaluar la actitud de los consumidores frente el consumo de medusas como alimento es un proyecto necesariamente grupal e interdisciplinario. El grupo de investigación de todos los países intervinientes, en su mayoría de la rama de la Biología, están a cargo de las encuestas que luego serán evaluadas grupalmente junto a la especialista en ciencias gastronómicas. Y agrega: “Este es un proyecto que nos pone de cara con una gran variedad de aspectos desconocidos que representan un interesante desafío para nosotros. En particular, me resulta novedoso y diferente a todo lo que he hecho en mi carrera hasta hoy, ya que nunca antes había trabajado analizando aspectos socioculturales”.

Schiariti advierte que el proyecto que llevan adelante acerca la investigación a las necesidades más urgentes de la sociedad, ya que tiene como fin crear fuentes de trabajo para comunidades de pescadores artesanales. Y concluye: “Todo conocimiento que se genere es de gran importancia para un país, pero en este caso, el vínculo es simplemente más directo y eso me entusiasma particularmente”.

