Usuarios de SUBE con descuentos deben reactivar sus tarjetas para mantener los beneficios

La solicitud responde a un requerimiento técnico a nivel nacional: el trámite es simple y se puede realizar desde la app SUBE, en Terminales Automáticas o en el validador a bordo de colectivos.

La Municipalidad del Partido de General Pueyrredon, informa que SUBE puso en marcha un proceso de actualización técnica del sistema, que requiere que las personas usuarias que utilicen la tarjeta física y cuenten con descuentos locales realicen una validación para asegurar que los beneficios sigan activos al momento de viajar.

El proceso de actualización de la tarjeta SUBE física es simple, ágil y puede realizarse en simples pasos a través de los siguientes canales:

App SUBE: seleccionar la opción “Acreditá y consultá saldo”, luego “Ver Saldo” y apoyar la tarjeta en la parte de atrás del celular hasta que muestre el mensaje “Tu tarjeta está actualizada”. Para utilizar esta funcionalidad es necesario contar con un teléfono con sistema operativo Android 6 o superior y tecnología NFC.

Terminal Automática: en la terminal más cercana, apoyar la SUBE unos segundos hasta que el equipo indique que la retires.

En el validador del colectivo: mediante la funcionalidad Atributo bordo. Al subir, se debe indicar al chofer que hay una actualización pendiente en la SUBE. Luego, acercar la tarjeta al validador, en el mismo lugar donde se paga el boleto, hasta que la pantalla indique que el atributo fue aplicado.

Esta actualización responde a un requerimiento técnico del sistema SUBE a nivel nacional, por lo que desde la Municipalidad se debe acompañar la implementación con el objetivo de asegurar que los estudiantes, docentes, auxiliares y personas con discapacidad accedan sin inconvenientes a los descuentos.

