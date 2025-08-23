UTA amenaza con suspensión de los servicios nocturnos por episodios de violencia contra choferes en la periferia

La conducción local de la Unión Tranviaria Automotor (UTA) difundió a última hora de este viernes un comunicado en el que anticipa que podrían suspender los servicios nocturnos de colectivos si es que no aparecen soluciones a los hechos de violencia que han sufrido los choferesn en el frente oeste de la ciudad.

“Debido a los reiterados actos de vandalismo que hemos sufrido en la zona de 228 y Beruti, nos vemos obligados a informar que, de no recibir una solución efectiva por parte de las autoridades competentes para garantizar nuestra seguridad y la de los usuarios, procederemos a implementar un cese de actividades en el horario nocturno“, afirma la dirigencia encabezada por Maximiliano Escriba y Gastón Ezcurra, secretario general y adjunto de esta seccional.

No brindan mayores detalles sobre los episodios referidos pero sí dejan en claro que han sido lo suficientemente graves como para poner en escena la posibilidad concretad de una medida severa, siempre en protección de los trabajadores ante el riesgo que corren.

“Exigimos a las autoridades correspondientes que brinden las medidas de seguridad necesarias para proteger la integridad de nuestros afiliados y usuarios, ya que la seguridad y el bienestar de nuestra comunidad son nuestra prioridad y los actos de vandalismo han generado un entorno inseguro”, dicen sobre este contexto de peligro para los choferes”.

Por eso advierten que si la situación no cambia en lo inmediato, si no se ven acciones que protejan a los trabajadores recurrirán a un “cese de actividades en el horario nocturno hasta que se resuelva la situación de seguridad”.

Fuente: Ahora Mar del Plata

Comentarios

comentarios