UTHGRA: «El problema de los empresarios es que no regularizan a los trabajadores y tienen doble discurso»

UTHGRA Mar del Plata se expresó en total desacuerdo con la supuesta situación de «emergencia» que afirma atravesar la Asociación Empresaria Hotelera y Gastronómica, «una falacia más después de la mejor temporada en años y con empresarios que siguen abriendo locales sin registrar a los trabajadores».

«No estamos para nada de acuerdo con la Asociación. Las propias estadisticas oficiales del Ente Municipal de Turismo (Emtur) y el Ministerio de Turismo de la Nación muestran que Mar del Plata viene de tener la mejor temporada de las últimas décadas, y que mes a mes los indicadores turísticos son mejores que los del año anterior», introdujo el secretario general, Pablo Santín.

UTHGRA, según los registros de AFIP, contabiliza 3000 trabajadores más registrados qué el año pasado. En simultáneo, los empresarios siguen abriendo locales y «la gastronomía está explotada» en Mar del Plata.

«El problema de los empresarios es que no quieren regularizar a sus trabajadores. Tienen un doble discurso. No quieren escraches ni denuncias, pero someten a trabajadores y trabajadoras a la informalidad laboral, empezando por el presidente de la Asociación Empresaria Hotelera y Gastronómica para abajo», expuso Santín.

«Si hasta al presidente y el vicepresidente de la Asociación Hotelera y Gastronómica los tenemos ir a inspeccionar en su establecimientos porque tienen trabajadores en negro a su cargo, ¿qué queda para los demás?», cuestionó el secretario general.

Seguido, agregó: «Recientemente el vicepresidente de la Asociación abrió un nuevo local de una reconocida cadena de comidas rápidas, con una fuerte inversión, justamente cuando la cadena la exige tener al personal registrado… ahí como se lo exigen, los registra, pero después para sus otros negocios lo tenemos que andar persiguiendo porque esconde al personal cuando lo inspeccionamos, una vergüenza y un pésimo ejemplo para los demás».

Santín señaló que los empresarios siguen abriendo establecimientos y que «la gastronomía no para de crecer y trabaja muy bien».

«Evidentemente no les está yendo nada mal. Ellos mismos no paran de abrir sucursales para facturar más, pero después no regularizan a la gente que los hace funcionar, ¿invierten o explotan?», agregó.

«Por más que lloren y sigan buscando excusas para regularizar al personal, UTHGRA Mar del Plata intensificará las inspecciones y seguiremos saliendo a la calle con todo el cuerpo de delegados y y delegadas, tomando todas las medidas pertinentes si no regulatizan a los trabajadores», completó Pablo Santín.

Comentarios

comentarios