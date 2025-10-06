UTHGRA: “Este fin de semana largo será un termómetro de la temporada que viene”

Desde UTHGRA Mar del Plata informaron que las reservas hoteleras rondan el 40%, aunque esperan que crezcan en los próximos días. El secretario general, Pablo Santín, destacó el impulso que el turismo le da al trabajo en la hotelería y la gastronomía.

De cara al próximo fin de semana largo, en UTHGRA Mar del Plata destacan que será “un termómetro” de lo que podría esperarse para la temporada de verano. “Estos fines de semana traccionan turismo, y el turismo es el motor que impulsa el trabajo en la hotelería y la gastronomía”, expresó el secretario general, Pablo Santín.

Por ahora, las reservas hoteleras rondan el 40%, aunque desde el gremio confían en que ese número crecerá con el correr de la semana y, a la vez, con el pronóstico de buen tiempo que, por ahora, acompaña al fin de semana largo del 12 de octubre, históricamente considerado un punto bisagra que anticipa la pretemporada en Mar del Plata.

Santín reconoció que los últimos fines de semana «fueron flojos», con niveles de ocupación «bajos» y con demanda reducida en la gastronomía, debido principalmente a la retracción del consumo y al contexto económico, pero remarcó que «siempre los fines de semana largos y el turismo en general ayudan a sostener la actividad y el trabajo».

En esa línea, recordó que el próximo fin de semana largo estuvo «a punto de no existir», ya que el 12 de octubre este año cae domingo, pero celebró que «haya habido sensatez para dar lugar al feriado del viernes 10 y respetar este fin de semana que es histórico, tradicional y sobre todo necesario para los destinos turísticos como Mar del Plata».

Seguido, Pablo Santín subrayó: “Defendemos el trabajo de los hoteleros y gastronómicos, y en este último tramo de un año muy complejo es fundamental que la ciudad reciba visitantes, que la actividad se mueva. Cada mesa ocupada y cada habitación reservada representan puestos de trabajo para la gran familia hotelera y gastronómica».

Desde UTHGRA confían en que el fin de semana largo traiga alivio y señales positivas para el verano 2026. “Esperamos que sea el primer impulso de una temporada que todos necesitamos que sea buena”, concluyó Santín.

