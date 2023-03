UTHGRA: «La gastronomía y la hotelería vivieron la mejor temporada en muchísimo tiempo»

El secretario general, Pablo Santín, destacó el incremento de la demanda y la registración laboral. Remarcó que los establecimientos» trabajaron muy bien». Se diferenció de las quejas de empresarios y planteó: «Somos agradecidos de tener trabajo y un verano con entre 80 y 100% de ocupación».

El secretario general de UTHGRA Mar del Plata, Pablo Santín, aseguró que la gastronomía y la hotelería «vivieron la mejor temporada de los últimos años», al trazar hoy en conferencia de prensa un balance sobre el movimiento generado durante el verano en la ciudad.

«Para los trabajadores y las trabajadoras, la temporada fue realmente muy positiva e impactante», dijo el secretario general y destacó la «muy buena demanda laboral» en los establecimientos hoteleros y gastronómicos, donde los equipos de UTHGRA desplegaron «más de 25 inspecciones por día» para detectar y revertir situaciones de informalidad.

En materia de registración laboral, «según declaraciones de AFIP tuvimos en diciembre 2258 trabajadores registrados más que en el mismo período de 2021», dijo Santín y remarcó que la gastronomía «trabajó muy bien, con establecimientos llenos y listas de espera», mientras que la hotelería tuvo «un muy buen verano» con «80% de ocupación y picos del 100%».

«La temporada fue realmente positiva. Ya pasamos una temporada como la anterior, pero venimos de una pandemia de la que quedaron muchísimas secuelas. Esta temporada fue impactante», aseguró el secretario general.

En relación a las quejas y críticas esgrimidas días atrás por algunos empresarios del sector en torno al saldo de la temporada, el titular de UTHGRA Mar del Plata dijo: «Son dos visiones diferentes. Nosotros somos muy agradecidos de tener trabajo. La pandemia nos golpeó fuerte y sufrimos la pérdida de muchos puestos, recortes salariales y tuvimos trabajadores que no llegaban a fin de mes, sin tener para comer, que es lo peor que le puede pasar a un ser humano».

Por eso, «cuando llegamos a una temporada con 80% de ocupación con picos del 100%, mayor registración laboral y más de 3,6 millones de turistas, siendo la mejor de los últimos años, nosotros humildemente solo tenemos palabras de agradecimiento», afirmó.

Respecto a los niveles de consumo, Santín analizó: «Escuchamos decir que vino público gasolero. No es así. Se notó el flujo de dinero, la inyección económica. La gente viene y gasta de acuerdo a su poder adquisitivo. Pero nosotros recorremos toda la ciudad. En el centro no había manera de estacionar, los locales gastronómicos estaban todos llenos, lo mismo en el sur, en Constitución y en todas las zonas».

El dirigente remarcó además el «muy buen nivel de turismo joven» que eligió Mar del Plata este verano y «generó mucho trabajo en los bares y la nocturnidad». «Alrededor del 45% de los turistas que llegaron en enero fueron menores de 40 años, según datos del Emtur, y celebramos que eso se esté dando», completó.

Temporada baja

De cara a lo que resta del año, Pablo Santín aseguró que «la expectativa también es muy buena».

«En marzo generalmente tenemos el turismo social con los jubilados, algo que genera muchísimo trabajo, pero además se viene el Previaje 4, así que creemos que Mar del Plata tiene todo para trabajar los 12 meses», sumó.

«Todo indica que vamos a tener mucho trabajo en invierno. De hecho, en materia de registración, el invierno pasado tuvimos el promedio más alto de los últimos diez años. Según AFIP, en la última década hubo un promedio de 5000 trabajadores registrados en invierno, mientras que en 2022 el promedio fue de entre 7500 y 8000 trabajadores registrados», precisó.

Inspecciones récord

El secretario general de UTHGRA Mar del Plata reafirmó el compromiso de «seguir trabajando fuerte, todo el año, en materia de registración laboral», uno de los ejes de la conducción local. Ejemplo de ellos fue el operativo inédito de inspecciones en los establecimientos hoteleros y gastronómicos.

El dirigente explicó: «Hicimos en verano más de 25 inspecciones por día junto al Ministerio de Trabajo, donde presentamos más de 20 pedidos de audiencia; la carpeta es enorme».

«Algunos establecimientos, según vemos, quieren hacer lo que se les da la gana. Nosotros estamos del lado de los laburantes y cada denuncia que recibimos, la atendemos. Para eso trabajamos más de 14 horas diarias y defendemos cada puesto de trabajo para revertir cualquier tipo de irregularidad con las herramientas que nos da la ley», finalizó Santín.

