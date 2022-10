UTHGRA: «Los empresarios no cumplieron con su palabra y nos obligan a movilizar»

UTHGRA Mar del Plata reanudará este sábado las protestas en las calles de la ciudad, en sintonía con todas las seccionales del país, a raíz del incumplimiento de los empresarios del sector hotelero y gastronómico para con el acuerdo previamente alcanzado para equiparar las escalas salariales de las y los trabajadores.

“El acuerdo ya debería estar rubricado, no entendemos por qué no respetan lo que ya está firmado. Los empresarios no cumplieron con su palabra y quieren borrar con el codo lo que escriben con la mano”, cuestionó el secretario general de UTHGRA Mar del Plata, Pablo Santín, luego de que el jueves los empresarios presentaran en CABA «solo propuestas irrisorias pero ninguna solución concreta, incumpliendo el compromiso asumido de firmar el acuerdo y desandando el camino de diálogo y consenso».

El pre acuerdo de equiparación de la escala salarial impulsado por UTHGRA para las seccionales turísticas de todo el país, con Mar del Plata como una de las más importantes, ya había sido alcanzado y firmado, y solo restaba ratificarlo y definir qué ciudades turísticas iban a integrarlo, pero “ahora los empresarios se desdicen: ellos insisten en que el diálogo es la mejor forma de resolver los conflictos, pero volvimos a comprobar que no es cierto, no es más que un discurso para quedar bien pero en la práctica dejan mucho que desear”, dijo Santín.

Ante la falta de acuerdo, UTHGRA Mar del Plata y las demás seccionales de UTHGRA del país reanudarán este sábado por la mañana la protesta y movilización en las calles frente a distintos establecimientos del sector, en el marco del plan de lucha iniciado el fin de semana largo del 12 de octubre en reclamo de la equiparación de la escala salarial.

“Volvemos a la calle a manifestar el descontento, a decirle a los empresarios que no vamos a permitir que jueguen con el salario de las y los trabajadores. La equiparación salarial es una medida justa que pone en igualdad de condiciones a todos los hoteleros y gastronómicos. La mezquindad y el atropello no valen más que los derechos y se lo vamos a hacer sentir”, completó el secretario general.

