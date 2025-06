UTHGRA Mar del Plata logró un acuerdo y los trabajadores de «De Top Cake» cobraron sus indemnizaciones

Fue luego de semanas de conflicto y gracias a un rápido accionar del sindicato. El secretario general, Pablo Santín, expresó: “Esto nos muestra una vez más que una de las herramientas más poderosas de los trabajadores es el derecho a huelga”.

Luego de varias semanas de conflicto, negociaciones y un largo proceso de lucha, la conducción de UTHGRA Mar del Plata informó que en las últimas horas se logró llegar a un acuerdo en el marco del conflicto con la cadena «De Top Cake». Los trabajadores despedidos finalmente comenzaron a cobrar las indemnizaciones que les corresponden.

A partir del cierre de la sucursal de Güemes y Avellaneda, siete trabajadores habían quedado a la deriva, lo que motivó una inmediata reacción y varias medidas gremiales llevadas adelante por el sindicato.

Además de la protesta pacífica realizada semanas atrás en el local de Avellaneda y Jujuy, en el marco del conflicto UTHGRA Mar del Plata enseguida desplegó todo el equipo gremial y de abogados y consiguió medidas cautelares para embargar los bienes de la empresa, lo que ayudó determinantemente a alcanzar un acuerdo más rápido.

Pablo Santín, secretario general de UTHGRA Mar del Plata, expresó: «Finalmente hubo acuerdo y los trabajadores comenzaron a cobrar las indemnizaciones, algo que nos muestra una vez más que una de las herramientas más poderosas que tenemos los trabajadores es el derecho a huelga, la medida gremial, ya que tiene un efecto contundente. A pesar de los esfuerzos de los empresarios por evadir sus responsabilidades, se pudo llegar a un acuerdo gracias a la movilización de los compañeros».

Santín destacó además las dificultades atravesadas para llegar a este punto: «Nos encontramos con empresarios difíciles, que hace más de un año y medio no pagan la obra social, incluso teniendo a algunos de sus trabajadores con estados de salud delicados, mientras nosotros no dejamos de hacernos cargo y seguimos brindando todos los servicios y prestaciones con responsabilidad y compromiso a cada uno de los trabajadores y sus familias, pese a que hace más de un año y medio no recibimos los aportes a la obra social».

El dirigente gremial advirtió a su vez sobre el comportamiento de los responsables de la firma, quienes «utilizan un testaferro para eludir sus responsabilidades y no tienen reparos en vulnerar los derechos de los trabajadores». Sin embargo, subrayó que gracias a la unidad y la lucha de los trabajadores, se pudo cerrar el acuerdo “en el que todos entendieron que tenían que ceder un poco” y asegurar que los trabajadores pudieran finalmente comenzar a cobrar lo que les correspondía.

Más allá de este punto de acuerdo que lleva alivio a las familias cuya fuente de trabajo se vio vulnerada, UTHGRA Mar del Plata continuará exigiendo el cumplimiento de todas las obligaciones laborales y de seguridad social por parte de los empresarios de «De Top Cake».

Comentarios

comentarios