UTHGRA Seccional Mar del Plata te sugiere para hoy: Bondiola a la Cerveza Negra al Disco de arado

Una preparación ideal para hacerla al aire libre y disfrutarla con familiares y amigos

Elementos para Bondiola a la cerveza negra al disco de arado:

1,5 Kilogramos de Bondiola

1 Litro de Cerveza Negra Natural (no fría)

1 Kilogramo de Cebollas

5 Dientes de Ajo

1 Taza de Aceite

1 Cucharada chica de Colmada de Ají molido

1 Migaja de Sal a gusto

1 Migaja de Pimienta a gusto

Instrucciones:

1

Cortar la Bondiola en rodajas o discos de 1,5 cm de espesor precisamente, intentando que queden todas las rodajas parejas y dejando cerca de 2 rodajas y media a 3 rodajas por persona.

2

Pelar los ajitos y trozarlos en dos partes.

3

Comenzar a entibiar el disco de arado, y cuando este subiendo un poco la temperatura agregarle el aceite y rápidamente el ajo, no dejar que el aceite solo, se quemará.

4

Dorar bien el ajo machacándolo apenas contra el disco de arado.

5

Cuanto ya están muy hechos sacar los ajos y comenzar a descubrir las rodajitas de la deliciosa Bondiola, una por una, de la siguiente forma: colocarlas en el medio/centro, donde esta el aceite, esperar unos pocos segundos y con el pinchecito arrastrar hacia el borde, luego hacer lo mismo con la próxima rodaja siguiente y asi sucesivamente.

6

Ir moviendo las rodajas de a una hacia el centro, dejándolas unos segundos y después retirándolas otra vez hacia los bordes, todo lo mencionado a fin que no se resequen.

7

Cuando las rodajas ya están cocidas de 1 lado darlas vuelta, llevándolas al centro y a los bordes como se detallo antes.

8

Cortar las cebollas en aros de 1 cm de espesor aprox. y agregarlos estos aros por sobre las rodajitas de Bondiola.

9

Remover para que las cebollas tomen contacto con el disco y el aceite.

10

Agregar los condimentos, la sal, la pimienta, el ají molido y alguna clase mas que agrade (orégano, tomillo, romero, etc.).

11

Dejar cocinar las rodajas de Bondiola unos minutos, pero sacando las cebollas.

12

Cuando estas empiezan a ponerse con transparencia añadir la cerveza negra y cocinar a fuego fuerte unos 10 a 15 minutos más a fin que se reduzca el jugo que se formo por la cerveza.

13

Servir ardiente.

14

Puede servirse al plato acompañado por Papas, o Puré de Papas o Manzana, o fetitas de Zapallo calabaza saltado en el mismo disco, o como lo desee.

15

También les recomendamos servirlo en sándwich con pan árabe.

